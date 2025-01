Cựu thủ lĩnh đối lập Syria trở thành tổng thống lâm thời, nêu 4 ưu tiên

Một liên minh do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) của ông Sharaa lãnh đạo đã lật đổ ông al-Assad vào ngày 8.12.2024 sau một cuộc tấn công chớp nhoáng, chấm dứt 5 thập niên nắm quyền của gia đình ông Assad. Sau cuộc lật đổ ông al-Assad, một chính phủ chuyển tiếp đã được thành lập để điều hành Syria cho đến ngày 1.3.

Ông Ahmed al-Sharaa tại dinh tổng thống ở thủ đô Damascus của Syria vào ngày 16.1 Ảnh: AFP

Đến ngày 29.1, ông Sharaa được bổ nhiệm "làm tổng thống của đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp", theo hãng thông tấn nhà nước SANA trích lời sĩ quan quân đội Hassan Abdel Ghani. Ông Abdel Ghani thông báo thêm ông Sharaa cũng sẽ đại diện cho đất nước "tại các diễn đàn quốc tế".

Ngoài ra, ông Sharaa còn được giao nhiệm vụ thành lập "một hội đồng lập pháp tạm thời... cho đến khi hiến pháp lâu dài cho đất nước được quyết định", theo SANA. Hãng thông tấn này còn đưa tin quốc hội thời ông Assad đã bị giải tán và hiến pháp năm 2012 đã bị đình chỉ.

Những thông báo trên được đưa ra tại một hội nghị về "chiến thắng của cuộc cách mạng Syria", với sự tham dự của ông Sharaa, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani và những người đứng đầu các phe phái vũ trang.

Cũng tại hội nghị, ông Abdel Ghani tuyên bố giải thể tất cả các nhóm vũ trang tham gia cuộc lật đổ ông al-Assad, cũng như quân đội và các cơ quan an ninh của chính phủ trước đây. Ông còn tuyên bố thành lập một bộ máy an ninh mới bảo vệ an ninh cho người dân" và "tái thiết quân đội Syria".

Về phần mình, Tổng thống lâm thời Sharaa đã nêu ra các ưu tiên của Syria là "lấp đầy khoảng trống quyền lực, duy trì hòa bình dân sự, xây dựng lại các thể chế nhà nước và nỗ lực xây dựng nền kinh tế hướng đến phát triển". Ông nhấn mạnh thêm: "Nhiệm vụ của những người chiến thắng rất nặng nề và trách nhiệm của họ rất lớn".

Trong tháng trước, ông Sharaa nói rằng có thể mất 4 năm trước khi có thể tổ chức bầu cử và có thể mất tới 3 năm để viết lại hiến pháp của Syria.

Trước đó, giới chức Syria đã nói về một hội nghị đối thoại toàn quốc sẽ tập hợp những người Syria thuộc mọi thành phần chính trị, nhưng SANA hôm 29.1 không đề cập bất kỳ hội nghị nào như thế.

HTS, có nguồn gốc từ nhánh của Al-Qaeda tại Syria, bị nhiều chính phủ, trong đó có cả Mỹ, coi là một tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, kể từ khi ông al-Assad bị lật đổ, một loạt các nhà ngoại giao phương Tây đã đến thăm Syria để kêu gọi một cuộc chuyển đổi toàn diện, theo AFP.

Trước khi ông al-Assad bị lật đổ, Syria đã trải qua cuộc nội chiến khoảng 13 năm. Cuộc xung đột đó đã giết chết hơn 500.000 người và khiến hàng triệu người khác phải di dời.