Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan hầu tòa phúc thẩm vụ nhận hối lộ hơn 16 tỉ

Ngày 6.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ) cùng một số doanh nghiệp tư nhân, liên quan đến bê bối tiêu cực trong cấp phép xuất khẩu lao động.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, và một số bị cáo.

Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Bá Hoan tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Hồi tháng 8, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Bá Hoan 12 năm tù về tội nhận hối lộ. Cùng tội này, ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), bị tuyên 14 năm tù. 7 cựu cán bộ thuộc bộ này cũng bị tuyên mức án từ 3 năm án treo đến 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Sơn Lâm, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị tuyên 6 năm tù về tội môi giới hối lộ. Nhóm các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp xuất khẩu lao động nhận mức án từ 18 tháng án treo đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án bắt nguồn từ những sai phạm trong quy trình thẩm định hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước khi ông Nam làm cục trưởng. Cấp dưới của ông Nam bị cáo buộc kéo dài thời gian thẩm định, nhiều lần yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc trả hồ sơ không có lý do chính đáng, khiến doanh nghiệp phải chi tiền để được giải quyết.

Với mỗi hồ sơ cấp phép dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, lệ phí chỉ 5 triệu đồng nhưng doanh nghiệp phải chi tới 400 triệu đồng. Thứ trưởng Hoan biết việc cấp dưới nhũng nhiễu nhưng làm ngơ và nhận tiền được chia.

Với chương trình đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc trong ngành đóng tàu, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã đặt thêm quy trình, yêu cầu giấy phép mà doanh nghiệp không thể xin được, nhằm buộc họ chi tiền.

Ông Hoan bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 16 tỉ đồng; ông Nam nhiều lần nhận hối lộ và để cán bộ cấp dưới nhận hối lộ với số tiền hơn 14 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi gần 8 tỉ đồng.

Tòa sơ thẩm đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan nhà nước, gây thất thu cho ngân sách và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Trong đó, tòa áp dụng án nặng đối với các cán bộ nguyên là lãnh đạo tại bộ, cục và chủ doanh nghiệp; các nhân viên không hưởng lợi, phạm tội do làm theo chỉ đạo được hưởng mức án nhẹ hơn.