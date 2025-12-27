Cựu thủ tướng Malaysia bị tuyên thêm 15 năm tù

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 26.12 đã bị kết tội trong phiên tòa lớn nhất cho đến nay liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư 1Malaysia Development Berhad (1MDB) trị giá hàng tỉ USD.

Thẩm phán đã kết án ông Najib thêm 15 năm tù và phạt ông 2,8 tỉ USD vì tội lạm quyền và rửa tiền.

Luật sư bào chữa của ông Najib cho biết sẽ kháng cáo: "Chúng tôi liên tục thất vọng với từng quan điểm mà thẩm phán đưa ra".

Ông Najib (72 tuổi) đã bị giam giữ từ năm 2022 sau bản án trong một vụ án trước đó liên quan đến 1Malaysia Development Berhad (1MDB), quỹ đầu tư mà ông đồng sáng lập khi còn tại vị.

Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho biết ít nhất 4,5 tỉ USD đã bị đánh cắp từ 1MDB.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tại Khu phức hợp Tòa án Kuala Lumpur tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 22.12 ẢNH: REUTERS

Hơn 1 tỉ USD được cho là đã chảy vào các tài khoản liên quan đến ông Najib, mặc dù ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Thẩm phán Collin Lawrence Sequerah bác bỏ tuyên bố của ông Najib rằng vụ án có động cơ chính trị, khẳng định rằng bằng chứng cho thấy cựu thủ tướng đã lạm dụng vị trí và quyền lực của mình.

Theo thẩm phán, ông Najib có "mối liên kết và kết nối không thể nhầm lẫn" với nhà tài chính đang bị truy nã Jho Low, người đã đóng vai trò là "người đại diện và trung gian" của ông ta trong các vụ việc liên quan đến 1MDB.

Năm ngoái, ông Najib đã xin lỗi vì xử lý sai vụ bê bối khi còn tại vị. Ông không ngừng biện minh rằng mình đã bị các quan chức 1MDB và nhà tài chính này đánh lừa về nguồn gốc của các khoản tiền.

Phán quyết mới nhất này có thể gây ra những tác động chính trị đáng kể.

Chỉ vài ngày trước đó, một tòa án khác đã từ chối đơn yêu cầu của ông Najib nhằm chấp hành án tù dưới hình thức quản thúc tại gia - một quyết định làm bùng lên căng thẳng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Anwar Ibrahim.