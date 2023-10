Cựu tỉ phú 'tiền ảo' từng có ý chi tiền để ngăn ông Trump tái tranh cử

Trong trích đoạn của sách Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon do tờ The Washington Post đăng tải, tác giả Michael Lewis viết rằng ông Sam Bankman-Fried từng có ý định trao 15-30 triệu USD cho thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell để đánh bại các ứng viên ủng hộ ông Trump trong đường đua Thượng viện.



Sam Bankman-Fried xuất hiện trước tòa án New York hồi tháng 8 REUTERS

"Trên mặt trận khác, ông ấy giải thích cho tôi lúc máy bay đang đáp xuống Washington, rằng ông ấy đang khám phá tính pháp lý của việc trả tiền cho ông Donald Trump để ông ta không tranh cử tổng thống", ông Lewis viết.

"Đội ngũ của ông ấy bằng cách nào đó đã tạo ra một kênh bí mật vào hoạt động của ông Trump và quay lại với tin tức cực kỳ chấn động rằng ông Donald Trump thật sự có thể ngã giá: 5 triệu USD", theo trích đoạn.

Trích đoạn không nói rõ vì sao ông Bankman-Fried không xúc tiến kế hoạch. Trả lời trong chương trình 60 Minutes của đài CBS mới đây, ông Lewis nói rằng ý định của vị tỉ phú - hiện đang bị giam - là ngăn ông Trump tranh cử vào năm 2024. Tuy nhiên, ông Lewis cho rằng ông Bankman-Fried không bao giờ biết được liệu con số đó có phải là do chính ông Trump đưa ra.

Đáp lại những thông tin này, người phát ngôn Steven Cheung của cựu tổng thống nói: "Chẳng phải Sam Bankman-Fried là kẻ dối trá đã bị đuổi như là một tên gian lận và là người không thể tin tưởng hay sao", theo Business Insider.

Ông Bankman-Fried là người sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX. Vài năm trước, ông là cái tên số một trong thế giới tiền kỹ thuật số và có thời điểm sở hữu khối tài sản ròng trị giá 26,5 tỉ USD, theo Forbes. Tuy nhiên, vị thế đó nhanh chóng sụp đổ cùng đế chế kinh doanh của ông vào năm 2022.

Trước khi bị bắt, ông Bankman-Fried là một trong những nhà tài trợ chính trị lớn. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi năm 2022, ông đã đóng góp 40 triệu USD cho các ứng viên Dân chủ nhưng ông cũng từng thừa nhận là nhà tài trợ cho đảng Cộng hòa. Trong một chương trình podcast hồi tháng 5.2022, nhà sáng lập FTX nói dự định tài trợ hơn 100 triệu USD trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và mức trần có thể lên 1 tỉ USD nếu ông Trump tái tranh cử, theo NBC News.

Cuốn sách của ông Lewis dự kiến được phát hành vào ngày 3.10, trùng hợp với phiên tòa xét xử ông Bankman-Fried bắt đầu trong tuần này.

Ông Bankman-Fried đã tuyên bố không nhận tội đối với 7 cáo buộc gian lận và âm mưu, liên quan vụ sụp đổ của FTX hồi tháng 11.2022. Theo Reuters, ông đối diện hình phạt 110 năm tù nhưng bản án nhiều khả năng là thấp hơn.