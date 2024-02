Cựu tiếp viên đòi Singapore Airlines bồi thường 1,3 triệu USD vì ngã trên máy bay

Theo tường thuật của Channel NewsAsia ngày 13.2, vụ kiện được khởi xướng bởi nguyên đơn là anh Durairaj Santiran (36 tuổi). Sự cố xảy ra khi anh là tiếp viên bếp trên chuyến bay kéo dài khoảng 17 giờ từ San Francisco (Mỹ) đến quốc sư tử vào ngày 6.9.2019, sử dụng một trong các máy bay A350 của hãng hàng không quốc gia Singapore.

Trong đơn kiện, anh Durairaj cho biết anh đã bị ngã về sau khi máy bay đang ở chặng cuối của hành trình, cách Singapore khoảng 2 tiếng rưỡi. Anh yêu cầu bồi thường tổng số tiền là 1.775.662 SGD (khoảng 1,26 triệu USD), phần lớn với lý do mất thu nhập trong tương lai, sau khi bác sĩ chẩn đoán anh bị thoát vị đĩa đệm cổ. Anh nói do chấn thương ở cột sống, anh không đủ sức khỏe để tiếp tục làm tiếp viên hàng không.

Cựu tiếp viên hàng không, người làm việc cho Singapore Airlines từ năm 2016 đến năm 2021, đã đeo nẹp cổ ra hầu tòa vào ngày 13.2, ngày xét xử đầu tiên.

Anh Durairaj ra tòa hôm 13.2 CHỤP MÀN HÌNH THE STRAITS TIMES

Nguyên đơn lập luận rằng Singapore Airlines, một trong các hãng hàng không tốt nhất thế giới nhiều năm liền, đã không cung cấp hệ thống làm việc an toàn và nơi làm việc an toàn do không giải quyết thỏa đáng sự hiện diện của một vết dầu mỡ trên máy bay, khiến khu vực này trở nên không an toàn và gây ra sự cố cho anh.

Theo lời kể của anh Durairaj, anh đã phát hiện vết dầu mỡ trên sàn của bếp trong khoang khách hạng phổ thông khi đi kiểm tra máy bay sau khi các nhân viên vệ sinh rời đi. Anh đã thông báo với cấp trên về điều này trước khi máy bay cất cánh và được yêu cầu xử lý bằng bình xịt khử trùng và khăn giấy. Lúc đó, cửa máy bay đã đóng và việc triệu hồi đội vệ sinh sẽ khiến chuyến bay bị trễ.

Anh Durairaj sau đó đã cố gắng loại bỏ vết dầu mỡ nhưng không thể làm được và đã thông báo cho cấp trên lúc nãy. Người này đã yêu cầu anh cũng như các thành viên khác trong phi hành đoàn hãy cẩn thận với vết dầu mỡ đó. Cấp trên này cho biết cô cũng sẽ đề cập đến vấn đề trong báo cáo chuyến bay.

Sau khi máy bay cất cánh và trước khi hành khách được phục vụ bữa ăn đầu tiên, cô đã yêu cầu phi hành đoàn lau sạch vết dầu mỡ một lần nữa nhưng nỗ lực vẫn không thành công.

Theo các luật sư của nguyên đơn, gần cuối chuyến bay, anh Durairaj đang phục vụ hành khách thì đã trượt chân vì vết dầu mỡ và ngã ngửa ra sau, đập đầu xuống sàn.

Nam tiếp viên không thể tiếp tục làm việc trong thời gian còn lại của chuyến bay và được hộ tống ra ngoài bằng xe lăn tại sân bay Changi của Singapore khi máy bay hạ cánh. Anh đã chụp MRI vào ngày 10.9.2019 với kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị thoát vị đĩa đệm cổ.

Song Singapore Airlines lập luận rằng không có vết dầu mỡ nào trên máy bay, và nếu anh Durairaj trượt chân và ngã thì đó không phải là do vết dầu mỡ.

Các luật sư của hãng hàng không cũng cho rằng nếu anh Durairaj trượt chân và ngã vì một vết dầu mỡ, thì việc này đã không gây ra thương tích, mất mát và thiệt hại mà anh yêu cầu và anh cũng không đưa ra bằng chứng về những gì Singapore Airlines có thể đã làm để trốn tránh trách nhiệm pháp lý.