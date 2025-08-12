Cựu tiếp viên hàng không kể lại vụ cướp máy bay năm 1978

'Tử chiến trên không' do Hàm Trần làm đạo diễn

Chiều 12.8, nhà sản xuất Tử chiến trên không có buổi giới thiệu ê kíp làm phim tại TP.HCM. Tham dự sự kiện có trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân; đạo diễn Hàm Trần cùng các diễn viên Tiểu Bảo Quốc, Kiều Trinh, Trần Ngọc Vàng, Xuân Phúc, Lợi Trần, Ma Ran Đô...

Bên cạnh dàn diễn viên, buổi ra mắt phim còn có sự xuất hiện của các nhân chứng trong vụ cướp máy bay năm 1978, một trong những nguồn cảm hứng và là nguồn tư liệu để ê kíp thực hiện bộ phim, gồm cựu cơ trưởng Phạm Trung Nam, hai cựu tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc, Ngô Kim Thanh và cựu hoa tiêu (hướng dẫn đường trên không) Nguyễn Văn Hương.

Dàn diễn viên và khách mời tham gia buổi ra mắt dự án điện ảnh Tử chiến trên không Ảnh: ĐPCC

Tại buổi ra mắt dự án, đạo diễn Hàm Trần bất ngờ xuất hiện khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, phía nhà sản xuất công bố đạo diễn phim tên Lê Nhật Quang. Nói về điều này, đạo diễn Hàm Trần cho biết Lê Nhật Quang chỉ là một nghệ danh khác của mình.

"Tôi nhận lời làm bộ phim này ngay sau khi nghe về đề tài, bởi tôi nghĩ đây là câu chuyện đặc biệt của lịch sử Việt Nam nên được tái hiện bằng điện ảnh và giới thiệu rộng rãi đến khán giả. Trước nay, chưa từng có phim nào có đề tài này nên tôi muốn mọi sự chú ý của khán giả và truyền thông sẽ dành trọn vẹn cho bộ phim, thay vì tên tuổi của đạo diễn. Lê Nhật Quang là một tên ghép từ tên của ba, mẹ và một cái tên mẹ tôi rất thích", đạo diễn Hàm Trần giải thích.

Hàm Trần được công bố là đạo diễn phim Ảnh: ĐPCC

Trong quá trình chuẩn bị cho dự án, đạo diễn Hàm Trần và ê kíp được phía Điện ảnh Công an Nhân dân đưa đến tham quan những chiếc máy bay có thật và tiếp cận, tham khảo nhiều nguồn tư liệu lịch sử để có thể thực hiện mô hình máy bay có kích thước tương đương kích thước thật. Bên cạnh việc phải có thể chứa hơn 30 người, mô hình máy bay buộc phải đáp ứng điều kiện quay hình trong các cảnh hành động, rung lắc máy bay.

Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân cho biết, đơn vị lựa chọn đề tài không tặc vì điện ảnh Việt Nam chưa từng có đề tài này. "Chúng tôi cùng Galaxy Group và các đơn vị đồng hành đã chọn một con đường mà lịch sử điện ảnh nước nhà chưa từng có tiền lệ. Chúng tôi hy vọng bộ phim đặc biệt này sẽ mang lại cho khán giả một hương vị tinh thần mới, một cảm xúc mới về đề tài bảo vệ bình yên cho bầu trời Tổ quốc", ông chia sẻ.

Cựu tiếp viên hàng không kể lại khoảnh khắc bị không tặc uy hiếp

Các thành viên tổ bay chuyến bay DC4 số hiệu 501 trong chuyến bay gặp không tặc vào năm 1978 gồm hoa tiêu Nguyễn Văn Hương, tiếp viên Ngô Kim Thanh, tiếp viên Huỳnh Thu Cúc và cơ trưởng Phạm Trung Nam (từ trái qua) đến ủng hộ đoàn phim Tử chiến trên không

Ảnh: ĐPCC

Tử chiến trên không là phim điện ảnh hành động - kịch tính, lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau năm 1975. Tại buổi giao lưu, 4 nhân chứng của vụ cướp máy bay năm xưa đã có dịp chia sẻ về ngày "kinh hoàng khó quên" trong đời của mình. Cựu tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc kể lại, hôm đó khi máy bay mới bay lên khoảng 8 phút, bà và cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh chuẩn bị suất ăn phục vụ hành khách thì nghe tiếng động lạ, thấy rèm che ngăn giữa khoang hành khách với tổ tiếp viên bị kéo xoẹt qua một bên. Khi cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy dao, súng chĩa vào.

"Lúc ấy, tôi nghĩ ngay trong đầu là 'thôi chết rồi, không tặc'. Trong khoảnh khắc đó, theo phản xạ, tôi vội lách ra phía trước, còn cô Kim Thanh đứng sau nên bị kẹt lại. Tôi suy nghĩ phải tìm cách tránh xa buồng lái và câu giờ cho cơ trưởng, cơ phó nghĩ cách xử lý. Tôi tìm cảnh vệ thì thấy họ đã bị không tặc khống chế. Khi tôi đi xuống phía khoang khách nhằm thông báo với hành khách để họ ngồi yên, không tặc liền khống chế và giữ tôi cùng với cảnh vệ ở phía ngoài. Trong khi đó, phía sau tàu bay vẫn còn mấy tên không tặc", bà Thu Cúc nhớ lại.

Cựu tiếp viên Huỳnh Thu Cúc (trái) và Ngô Kim Thanh kể lại những giờ phút sinh tử khi bị không tặc tấn công

Ảnh: ĐPCC

Cựu tiếp viên Huỳnh Thu Cúc kể, không tặc uy hiếp, tìm mọi cách để khiến tiếp viên đến gần buồng lái, thuyết phục tổ lái mở cửa. Tuy nhiên, bà Thu Cúc nhất quyết tránh xa để tổ lái có phương hướng xử lý. Bà chia sẻ: "Nếu tổ lái thấy tôi hay cô Kim Thanh bị áp sát thì họ khó xử lắm, khó lòng bắn ra được. Thứ hai là phải giữ cho hành khách an toàn, giữ cân bằng cho máy bay, đó là nhiệm vụ chính của mình. Nếu khách nhốn nháo thì máy bay cũng mất an toàn".

Tiếp lời, cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh cho biết, bà bị không tặc chĩa súng uy hiếp, bắt mở cửa buồng lái. Bà muốn đi xuống khoang khách nhưng bị không tặc ép, dồn lên phía cửa. "Khi ấy, tôi không muốn đứng gần cửa vì sợ các anh phi công thấy tôi sẽ mở cửa và không tặc có thể xông vào. Sau một thời gian giằng co, bọn không tặc la rất lớn thì tổ bay đã nhận ra có không tặc tấn công máy bay. Vì vậy, các anh phi công quyết định cho máy bay quay về đáp tại sân bay Đà Nẵng. Sau khi không tặc uy hiếp không được, tôi bước ra thì bị bắn ngay vào chân và bị thương. Chúng lấy súng, lựu đạn, la lối làm hành khách nhốn nháo. Khi sinh tử cận kề trước mắt, nhờ có tất cả anh em phi hành đoàn, đặc biệt là cơ trưởng Phạm Trung Nam, máy bay đã hạ cánh an toàn”, bà kể.

Tử chiến trên không quy tụ dàn diễn viên Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn, Tiểu Bảo Quốc, Thiên Tú, Ngọc Xuân, Kiều Trinh... Phim dự kiến khởi chiếu ngày 19.9.