Cựu tội phạm tình dục bắn chết 6 người rồi tự sát

Thông tin trên do nhà chức trách đưa ra hôm 3.5, khi có nhiều lo ngại về lý do tại sao thủ phạm Jesse McFadden, một cựu tội phạm tình dục 39 tuổi, được thả tự do khi phiên tòa xét xử người này về cáo buộc tình dục mới sắp diễn ra, theo AP.

Ông Joe Prentice, cảnh sát trưởng thành phố Okmulgee thuộc Oklahoma, nói rằng mỗi nạn nhân đã bị bắn từ một đến ba phát vào đầu bằng một khẩu súng ngắn. Thi thể của họ được tìm thấy hôm 1.5 trong một khu vực nhiều cây cối ở vùng nông thôn Oklahoma.

Trong bản cập nhật mới nhất về vụ án, ông Prentice cho hay các thi thể rõ ràng đã được chuyển đến đó từ nơi họ bị giết ban đầu, cảnh tượng được "dàn dựng" trước khi McFadden tự sát.

Việc phát hiện ra các thi thể gần nhà của McFadden ở Henryetta, thị trấn cách thành phố Oklahoma khoảng 145 km về phía đông, diễn ra vào đúng ngày mà McFadden phải hầu tòa với cáo buộc dụ dỗ một thiếu niên nữ gửi ảnh khỏa thân trong lúc McFadden ngồi tù vì tội hiếp dâm.

Jesse McFadden bị kết án 20 năm vào năm 2003 vì tội hiếp dâm Chụp màn hình New York Post

Giới chức đã từ chối tiết lộ động cơ của vụ xả súng, nhưng McFadden đã thề sẽ không trở lại nhà tù trong một loạt tin nhắn với nạn nhân trẻ tuổi của mình.

Theo ảnh chụp màn hình các tin nhắn, được chuyển tới Đài KOKI ở thành phố Tulsa (thuộc bang Oklahoma) từ người phụ nữ mà McFadden bị tố đã gạ gẫm khi còn trong tù, McFadden nói rằng ông đang thành công trong công việc tiếp thị và "kiếm được rất nhiều tiền". McFadden còn viết rằng "cuộc sống tuyệt vời" của ông đang sụp đổ vì tội gạ gẫm và sở hữu những hình ảnh về tội lạm dụng tình dục trẻ em. "Bây giờ tất cả đã biến mất. Tôi đã nói với em là tôi sẽ không quay lại", McFadden nhắn tin.

Một bản án gạ gẫm có thể đồng nghĩa là bản án 10 năm tù giam, còn tội khiêu dâm có thể có nghĩa là 20 năm sau song sắt. Cảnh sát trưởng Prentice hôm 3.5 đã từ chối suy đoán xem liệu đó có phải là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng hay không.

McFadden đã bị kết án 20 năm vào năm 2003 vì tội hiếp dâm cấp độ một trong vụ tấn công tình dục một nạn nhân 17 tuổi và được trả tự do sớm ba năm, một phần vì hành vi tốt, dù phải đối mặt với cáo buộc mới rằng ông đã sử dụng điện thoại di động trái phép trong 2016 để trao đổi ảnh khỏa thân với người phụ nữ nói trên, khi đó mới 16 tuổi. McFadden được trả tự do vào năm 2020 sau 16 năm 9 tháng thụ án, dù các tội danh mới có thể khiến ông phải ngồi tù nhiều năm nếu bị kết tội.

Một phát ngôn viên của Sở Cải huấn Oklahoma đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận hôm 3.5 về lý do tại sao McFadden được trả tự do dù đang đối mặt với các cáo buộc trọng tội mới, theo AP.