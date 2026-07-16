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Cựu Tổng thống Iran bác tin được Mossad liên hệ hợp tác
Video Thế giới

Cựu Tổng thống Iran bác tin được Mossad liên hệ hợp tác

Trúc Huỳnh - Vi Trân
Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bác bỏ thông tin của tờ The New York Times cho rằng cơ quan tình báo Mossad Israel đã tiếp cận nhằm đưa ông làm lãnh đạo sau chiến dịch tấn công Iran.

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Mossad phải phụ thuộc CIA trong chiến dịch ám sát lãnh đạo Iran

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