Cựu Tổng thống Iran bác tin được Mossad liên hệ hợp tác

Tin liên quan Mossad - lực lượng tình báo khét tiếng của Israel Viện Tình báo và Hoạt động đặc biệt (Mossad) của Israel là một trong những cơ quan tình báo nổi tiếng và nhiều bí ẩn nhất thế giới với những chiến dịch táo bạo, sử dụng công nghệ tiên tiến và mạng lưới điệp viên dày đặc. Mossad phải phụ thuộc CIA trong chiến dịch ám sát lãnh đạo Iran Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề cựu tổng thống Iran Ali Khamenei Budapest israel Tehran Mossad Iran tình báo Israel tình báo Mossad mahmoud ahmadinejad Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad Mỹ Trung Đông xung đột The New York Times Báo Mỹ
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