Thế giới

Cựu Tổng thống Mỹ Biden phẫu thuật ung thư da

Trí Đỗ
Trí Đỗ
05/09/2025 07:56 GMT+7

Phát ngôn viên của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông Biden gần đây đã trải qua phẫu thuật Mohs - một thủ thuật y khoa được sử dụng để loại bỏ các tổn thương do ung thư da.

Phát ngôn viên của ông Biden ngày 4.9 không nêu chi tiết thời điểm diễn ra ca phẫu thuật, nhưng tin tức này xuất hiện khi đoạn video lan truyền trực tuyến cho thấy vị cựu tổng thống có vết sẹo trên trán, theo ABC News.

Cựu Tổng thống Mỹ Biden phẫu thuật ung thư da - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Chicago hồi tháng 7.2025

ẢNH: AP

Phòng khám Mayo (Mỹ) cho hay: "Phẫu thuật Mohs bao gồm việc cắt bỏ các lớp da mỏng. Mỗi lớp mỏng được kiểm tra kỹ lưỡng để tìm dấu hiệu ung thư. Quá trình này tiếp tục cho đến khi không còn dấu hiệu ung thư nào nữa".

Phương pháp này thường được sử dụng để điều trị các tổn thương ung thư tái phát, phát triển nhanh hoặc ở những vùng quan trọng như mặt, tay hoặc bộ phận sinh dục.

Sức khỏe của cựu Tổng thống Biden gần đây đã trở thành tiêu điểm khi ông bị chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt ác tính vào tháng 5 và đã di căn đến xương. Sau đó, ông Biden nói với CNN rằng ông đã bắt đầu dùng thuốc để điều trị ung thư.

"Chúng tôi kỳ vọng chúng ta sẽ có thể đánh bại căn bệnh này. Nó không nằm ở bất kỳ cơ quan nào, xương tôi rất chắc, nó chưa xâm nhập. Vì vậy, tôi cảm thấy rất tốt", ông Biden nói với CNN.

Vào năm 2023, khi còn đương nhiệm tổng thống, ông Biden đã phẫu thuật cắt bỏ một vết thương ở ngực. Sau đó, ông Biden đã xét nghiệm và bị chẩn đoán dương tính với ung thư biểu mô tế bào đáy. Vào thời điểm đó, tiến sĩ Kevin O'Connor, bác sĩ của ông Biden tại Nhà Trắng, cho biết "tất cả các mô ung thư đã được cắt bỏ thành công" và vị lãnh đạo sẽ tiếp tục "theo dõi da liễu".

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden cũng đã trải qua phẫu thuật Mohs để loại bỏ tổn thương ung thư da ở phía trên mắt phải, được phát hiện trong quá trình tầm soát ung thư da định kỳ vào tháng 1.2023.

