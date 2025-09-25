Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tuyên án 5 năm tù giam

Ông Sarkozy tuyên bố sẽ kháng cáo ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 25.9 đưa tin cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (70 tuổi) bị tuyên án 5 năm tù giam vì vụ sắp đặt để cố lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống thắng lợi năm 2007 của ông.

Tòa án kết tội ông Sarkozy với cáo buộc âm mưu hình sự, dù tuyên trắng án cho ông về tội tham nhũng và trực tiếp nhận tài trợ tranh cử bất hợp pháp.

Tòa cũng phán quyết rằng ông Sarkozy sẽ bị giam giữ vào một thời điểm sau đó, với việc các công tố viên có một tháng để thông báo thời điểm ông phải vào tù.

Ngay cả khi ông Sarkozy kháng cáo bản án, biện pháp này vẫn sẽ có hiệu lực.

Ông cũng bị phạt 100.000 euro và bị cấm giữ chức vụ công. Trước đó ông đã bị kết án trong hai phiên tòa riêng biệt nhưng luôn tránh được ngồi tù.

Có mặt tại tòa cùng vợ là người mẫu kiêm ca sĩ Carla Bruni-Sarkozy, ông Sarkozy tuyên bố sẽ kháng cáo.

Bản án này là "cực kỳ nghiêm trọng đối với nhà nước pháp quyền", ông nói với các phóng viên sau khi rời phòng xử, đồng thời khẳng định sẽ kháng cáo và "sẽ ngủ trong tù với tư thế ngẩng cao đầu".

Thẩm phán Nathalie Gavarino chủ tọa phiên tòa cho biết các hành vi phạm tội của ông Sarkozy mang tính chất "cực kỳ nghiêm trọng" và "có khả năng làm suy giảm niềm tin của công dân".

Tuy nhiên, phán quyết của tòa không theo kết luận của các công tố viên rằng ông Sarkozy là người được hưởng lợi từ nguồn tài trợ tranh cử bất hợp pháp. Ông được tuyên trắng án đối với các cáo buộc tham ô công quỹ Libya, tham nhũng thụ động và tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch bầu cử.

Một bị cáo khác trong phiên tòa là Alexandre Djouhri bị cáo buộc là người trung gian trong vụ việc và bị tuyên án 6 năm tù, với lệnh bắt giam ngay lập tức.

Cánh tay phải của ông Sarkozy là ông Claude Guéant lãnh án 6 năm tù, còn cựu Bộ trưởng Nội vụ Brice Hortefeux bị tuyên án 2 năm tù. Ông Hortefeux (67 tuổi) sẽ được phép thi hành án bằng vòng giám sát điện tử, trong khi Guéant (80 tuổi) sẽ không phải ngồi tù vì tình trạng sức khỏe.

Ông Eric Woerth, thủ quỹ chiến dịch tranh cử năm 2007 của Sarkozy, được tuyên trắng án.