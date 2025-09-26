Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lãnh án tù trong vụ án Libya

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị kết án 5 năm tù vào ngày 25.9 với tội danh có âm mưu phạm tội, vì các cộng sự thân cận của ông đã tìm cách liên hệ với Libya - dưới thời cố lãnh đạo Muammar Gaddafi - để gây quỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Sarkozy năm 2007.

Ông Sarkozy chỉ trích bản án bất công và gọi phiên tào là một vụ bê bối.

"Đương nhiên, tôi sẽ kháng cáo. Có lẽ tôi sẽ phải ra trước Tòa phúc thẩm với đôi tay bị còng. Những kẻ ghét tôi đến vậy nghĩ rằng họ đang làm nhục tôi. Nhưng thứ họ đã làm nhục hôm nay chính là nước Pháp, là hình ảnh của nước Pháp", ông Sarkozy nói.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trả lời báo giới tại phiên tòa xét xử hôm 25.9 ẢNH: REUTERS

Bản án nặng hơn nhiều so với dự kiến đồng nghĩa với việc vị cựu lãnh đạo này sẽ phải ngồi tù. Tuy nhiên, ông đã được tòa án tuyên trắng án đối với tất cả các cáo buộc khác, bao gồm tham nhũng và nhận tài trợ vận động tranh cử bất hợp pháp.

Theo cáo buộc, ông Sarkozy trong thời gian còn là Bộ trưởng Nội vụ Pháp vào năm 2005 đã thỏa thuận với ông Gaddafi để nhận tài trợ vận động tranh cử, đổi lại ông sẽ ủng hộ chính phủ Libya khi đó đang bị cô lập. Tuy nhiên, chánh án tuyên bố không có bằng chứng cho thấy ông Sarkozy thực hiện thỏa thuận như vậy.

Dù vậy, vị quan tòa cho rằng ông Sarkozy có tội âm mưu phạm tội, vì đã để các cộng sự liên hệ với Libya để tìm cách huy động quỹ tranh cử. Vị cựu tổng thống 70 tuổi này luôn bác bỏ các cáo buộc và cho rằng vụ án có động cơ chính trị.

Kể từ khi rời nhiệm sở, ông Sarkozy đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện tụng pháp lý. Năm ngoái, tòa án tối cao của Pháp đã duy trì bản án của ông về tội tham nhũng và môi giới ảnh hưởng, yêu cầu ông phải đeo vòng theo dõi điện tử trong một năm. Dù vậy, ông Sarkozy vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng trên chính trường Pháp.