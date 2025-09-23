Cựu Tổng thống Philippines Duterte đối mặt 3 cáo buộc tại ICC

Trong bản cáo trạng được ICC công bố ngày 22.9, ICC chỉ ra tội danh đầu tiên liên quan cáo buộc ông Duterte là đồng phạm trong 19 vụ giết người được thực hiện từ năm 2013 - 2016 khi ông còn là thị trưởng thành phố Davao, theo AFP.

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tham dự cuộc điều tra của Thượng viện về cuộc chiến chống ma túy trong nhiệm kỳ của ông, tại Manila hồi tháng 10.2024 ẢNH: AFP

Tội danh thứ 2 liên quan 14 vụ giết người được gọi là "Mục tiêu giá trị cao" vào năm 2016 và 2017 khi ông Duterte làm tổng thống. Và cáo buộc thứ 3 liên quan 43 vụ giết người được thực hiện trong các chiến dịch "thanh trừng" những người sử dụng hoặc buôn bán ma túy cấp thấp.

Phía công tố viên ICC cáo buộc những vụ việc này diễn ra trên khắp Philippines từ năm 2016 - 2018. Các công tố viên ICC cho biết: "Số nạn nhân thực tế trong thời gian bị buộc tội lớn hơn đáng kể, điều này phản ánh bản chất lan rộng của vụ tấn công".

ICC cáo buộc rằng "Cuộc tấn công bao gồm hàng nghìn vụ giết người được thực hiện liên tục trong suốt thời gian bị buộc tội".

