Thế giới

Cựu Tổng thống Philippines Duterte đối mặt 3 cáo buộc tại ICC

Trí Đỗ
Trí Đỗ
23/09/2025 07:43 GMT+7

Các công tố viên của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã buộc tội cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte 3 tội danh chống lại loài người, cáo buộc liên quan ít nhất 76 vụ giết người trong cuộc chiến chống ma túy do ông phát động.

Trong bản cáo trạng được ICC công bố ngày 22.9, ICC chỉ ra tội danh đầu tiên liên quan cáo buộc ông Duterte là đồng phạm trong 19 vụ giết người được thực hiện từ năm 2013 - 2016 khi ông còn là thị trưởng thành phố Davao, theo AFP.

ICC buộc tội ông Duterte với 3 tội danh chống lại loài người - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tham dự cuộc điều tra của Thượng viện về cuộc chiến chống ma túy trong nhiệm kỳ của ông, tại Manila hồi tháng 10.2024

ẢNH: AFP

Tội danh thứ 2 liên quan 14 vụ giết người được gọi là "Mục tiêu giá trị cao" vào năm 2016 và 2017 khi ông Duterte làm tổng thống. Và cáo buộc thứ 3 liên quan 43 vụ giết người được thực hiện trong các chiến dịch "thanh trừng" những người sử dụng hoặc buôn bán ma túy cấp thấp.

Phía công tố viên ICC cáo buộc những vụ việc này diễn ra trên khắp Philippines từ năm 2016 - 2018. Các công tố viên ICC cho biết: "Số nạn nhân thực tế trong thời gian bị buộc tội lớn hơn đáng kể, điều này phản ánh bản chất lan rộng của vụ tấn công".

ICC cáo buộc rằng "Cuộc tấn công bao gồm hàng nghìn vụ giết người được thực hiện liên tục trong suốt thời gian bị buộc tội".

Cựu Tổng thống Duterte hé lộ di nguyện trong phòng giam Hà Lan

Các cáo buộc chống lại ông Duterte bắt nguồn từ chiến dịch chống ma túy kéo dài nhiều năm tại Philippines, mà theo các nhóm nhân quyền đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. 

Theo Rappler dẫn số liệu của chính phủ Philippines, ít nhất 6.252 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch của cảnh sát từ ngày 1.7.2016 - 31.5.2022. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền ước tính số người chết thực tế rơi vào khoảng từ 27.000 - 30.000.

Ngày 11.3, cựu Tổng thống Philippines Duterte đã bị nhà chức trách nước này bắt tại thủ đô Manila, theo yêu cầu của ICC. Vị cựu tổng thống Philippines đang bị giam giữ tại nhà tù Scheveningen (Hà Lan).

Phiên điều trần về các cáo buộc ông Duterte dự kiến diễn ra ngày 23.9, nhưng đã bị ICC hoãn lại sau khi ông Nicholas Kaufman, luật sư của vị cựu tổng thống Philippines, tuyên bố thân chủ của ông không thể ra tòa "do suy giảm nhận thức ở nhiều lĩnh vực". Luật sư Kaufman đã thúc giục ICC hoãn vô thời hạn các thủ tục tố tụng chống lại ông Duterte.

Philippines rút khỏi ICC vào năm 2019 theo chỉ thị của ông Duterte.

