Cựu Tổng thống Trump được ca sĩ Taylor Swift ủng hộ?

Những hình ảnh chỉnh sửa được ông Trump đăng trên tài khoản Truth Social ẢNH: TRUTH SOCIAL

Hôm 18.8, tài khoản mạng xã hội Truth Social của cựu Tổng thống Trump xuất hiện những hình ảnh về Taylor Swift cùng người hâm mộ nữ ca sĩ Mỹ được ông chia sẻ lại, kèm theo lời bình: "Tôi đồng ý!".



Vấn đề ở đây là những hình ảnh trên bị can thiệp bằng kỹ thuật deepfake, công cụ dùng để thay thế chân dung người này bằng người khác và hoàn toàn không có thật, tờ The Guardian hôm 19.8.

Những hình ảnh do AI tạo ra được ông Trump chia sẻ mô phỏng nhiều phụ nữ trẻ mặc áo "Swifties ủng hộ Trump", cũng như hình ảnh cho thấy ca sĩ Taylor Swift mặc trang phục Uncle Sam khuyến khích mọi người bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Mỗi hình ảnh được chụp màn hình từ X (tên cũ Twitter), và ban đầu được đăng tải trên những tài khoản cánh hữu trước đây thường đăng tin vịt.

Bản thân ca sĩ Taylor Swift không ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Trước đó, ông Trump còn đăng hình ảnh do AI can thiệp để mô tả ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tổ chức cuộc mít tinh có cờ búa liềm. Trong một bài đăng khác, ông Trump chia sẻ như đoạn video clip can thiệp bằng AI mô tả bản thân nhảy đôi cùng với tỉ phú Elon Musk.

Theo giới quan sát, việc ông Trump công khai sử dụng những hình ảnh, video clip chỉnh sửa bằng AI có thể làm phức tạp hơn hệ sinh thái thông tin vốn hỗn loạn xung quanh cuộc bầu cử Mỹ 2024.