Cựu Tổng tư lệnh Ukraine sẽ tranh cử tổng thống, đối đầu ông Zelensky?

Trang tin Ukrainska Pravda ngày 1.7 dẫn một số nguồn tin trong cuộc gặp ở thủ đô Kyiv gần đây, Tổng thống Zelensky nói rằng xã hội vẫn khá đoàn kết và do đó, một cơ hội đã mở ra cho việc tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, ông Zelensky nói tiếp rằng "nhiệm vụ chính là đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành theo cách mà đất nước không phải đối mặt với một sự chia rẽ nội bộ mới, và cần tránh những rủi ro phát sinh từ cuộc đối đầu Zelensky-Zaluzhnyi", theo nguồn tin.

Đại sứ Ukraine tại Anh Valerii Zaluzhnyi vào tháng 10.2025 Ảnh: AFP

Cũng theo Ukrainska Pravda, cuối cùng Tổng thống Zelensky đã hỏi thẳng cựu tổng tư lệnh: "Nếu bầu cử được tổ chức vào mùa thu, ông có ra tranh cử không?". Các nguồn tin cho hay ông Zelensky đã nhận được câu trả lời rõ ràng: "Có. Tôi sẽ ra tranh cử".

"Sau đó, cuộc trò chuyện tiếp tục trong một thời gian, nhưng ông Zelensky không đưa ra bất kỳ lựa chọn nào cho con đường sự nghiệp tương lai của ông Zaluzhnyi", nguồn tin cho hay.

Đáp lại, ông Zaluzhnyi được cho là cố gắng giải thích lập trường của mình khi nói rằng ông chưa bao giờ tìm kiếm sự nghiệp chính trị, nhưng nhiều người đang đặt hy vọng vào ông, và ông không có lý do gì để phớt lờ sự tin tưởng đó. Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzhny đã bắt tay trước khi rời cuộc gặp.

Sau khi ông Zaluzhnyi rời Kyiv, rõ ràng là nỗ lực của Văn phòng tổng thống Ukraine vào mùa hè nhằm khởi động lại tiến trình chính trị và tổ chức bầu cử vào mùa thu đã gặp phải một trở ngại nghiêm trọng, theo Ukrainska Pravda.