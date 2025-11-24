Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cứu trợ vùng lũ: Chuyến đò tình người, qua bến biệt ly
Video Thời sự

Cứu trợ vùng lũ: Chuyến đò tình người, qua bến biệt ly

Lê Hoài Nhân
24/11/2025 04:00 GMT+7

Trưa 23.11, trong lúc trao nhu yếu phẩm tại xã hòa xuân, đoàn cứu trợ của CLB Gieo hạt Từ bi Đà Nẵng nhận tin hai người dân ở thôn Thạch Tuân 1 đã tử vong do lũ cuốn, thi thể vẫn mắc kẹt giữa vùng nước sâu. Đoàn lập tức phối hợp lực lượng ca nô 74 Quảng Trị vượt lũ tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực bị cô lập.

Trưa 23.11.2025, khi đang trao nhu yếu phẩm tại xã Hòa Xuân, đoàn cứu trợ của CLB Gieo hạt Từ bi Đà Nẵng nhận thông tin tại thôn Thạch Tuân 1 vừa phát hiện hai nạn nhân tử vong do cuốn, thi thể vẫn còn mắc kẹt giữa vùng nước sâu.

Ngay lập tức, đoàn phối hợp lực lượng ca nô 74 Quảng Trị vượt lũ tiếp cận hiện trường. Con đường vào bị chia cắt, nước dâng, dòng chảy mạnh, nhưng mong muốn đưa hai nạn nhân ra khỏi dòng nước lạnh lẽo khiến đội cứu hộ không thể chậm trễ.

Đến khoảng 12 giờ, các lực lượng đã có mặt tại thôn Thạch Tuân 1. Hai nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang Thanh, 85 tuổi, và vợ là bà Lê Thị Thanh, 76 tuổi, sống trong căn nhà cấp 4 bị lũ đánh sập chỉ trong vài giờ.

Cứu trợ vùng lũ: Chuyến đò tình người, qua bến biệt ly- Ảnh 1.

Trên mặt nước lạnh lẽo, hai di ảnh và thi thể được đưa lên ca nô rời khỏi vùng lũ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong nỗi đau mất mát ấy, công tác xử lý thi thể được giao cho sư thầy Thích Pháp Minh – trưởng nhóm cứu hộ của CLB Gieo hạt Từ bi, người có nhiều năm kinh nghiệm trục vớt và cứu nạn. Thầy cùng các thành viên nhanh chóng thực hiện khâm liệm sơ bộ, tìm quan tài và phối hợp lực lượng địa phương đưa thi thể hai nạn nhân ra khu vực khô ráo.

Trên mặt nước lạnh lẽo, hai di ảnh và thi thể được đưa lên ca nô rời khỏi vùng lũ. Một hình ảnh đau lòng nhưng thiêng liêng: hành trình trở về, trong sự nâng đỡ của những con người chỉ mong gia đình nạn nhân bớt phần cô quạnh.

Trong những ngày mưa lũ khắc nghiệt, sự tử tế và tinh thần nhân ái của những đoàn cứu hộ vẫn là điều giữ lại niềm tin và hơi ấm cho những vùng đất đang gắng gượng vượt qua thiên tai.

Cứu trợ vùng lũ: Chuyến đò tình người, qua bến biệt ly- Ảnh 2.

Thời điểm này, ngôi nhà chẳng còn gì, nước ngập lênh láng, trâu bò chết sạch

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Miền Trung hứng chịu trận lũ lịch sử đi ngược quy luật, hiếm gặp trong 50 năm

Miền Trung hứng chịu trận lũ lịch sử đi ngược quy luật, hiếm gặp trong 50 năm

Chuyên gia khí tượng nhận định, trận lũ lịch sử ở miền Trung trong những ngày qua cực kỳ hiếm, gần như chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm quan trắc và không thuộc 'mức lũ tính toán thông thường'.

Xúc động các chuyến xe từ thiện đổ về rốn lũ Hòa Xuân sau trận lũ kinh hoàng

Tiếp cận 'rốn lũ' Hòa Xuân: Biển nước mênh mông, nhiều thôn vẫn bị cô lập

