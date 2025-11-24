Cứu trợ vùng lũ: Chuyến đò tình người, qua bến biệt ly

Trưa 23.11.2025, khi đang trao nhu yếu phẩm tại xã Hòa Xuân, đoàn cứu trợ của CLB Gieo hạt Từ bi Đà Nẵng nhận thông tin tại thôn Thạch Tuân 1 vừa phát hiện hai nạn nhân tử vong do lũ cuốn, thi thể vẫn còn mắc kẹt giữa vùng nước sâu.

Ngay lập tức, đoàn phối hợp lực lượng ca nô 74 Quảng Trị vượt lũ tiếp cận hiện trường. Con đường vào bị chia cắt, nước dâng, dòng chảy mạnh, nhưng mong muốn đưa hai nạn nhân ra khỏi dòng nước lạnh lẽo khiến đội cứu hộ không thể chậm trễ.

Đến khoảng 12 giờ, các lực lượng đã có mặt tại thôn Thạch Tuân 1. Hai nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang Thanh, 85 tuổi, và vợ là bà Lê Thị Thanh, 76 tuổi, sống trong căn nhà cấp 4 bị lũ đánh sập chỉ trong vài giờ.

Trên mặt nước lạnh lẽo, hai di ảnh và thi thể được đưa lên ca nô rời khỏi vùng lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong nỗi đau mất mát ấy, công tác xử lý thi thể được giao cho sư thầy Thích Pháp Minh – trưởng nhóm cứu hộ của CLB Gieo hạt Từ bi, người có nhiều năm kinh nghiệm trục vớt và cứu nạn. Thầy cùng các thành viên nhanh chóng thực hiện khâm liệm sơ bộ, tìm quan tài và phối hợp lực lượng địa phương đưa thi thể hai nạn nhân ra khu vực khô ráo.

Trên mặt nước lạnh lẽo, hai di ảnh và thi thể được đưa lên ca nô rời khỏi vùng lũ. Một hình ảnh đau lòng nhưng thiêng liêng: hành trình trở về, trong sự nâng đỡ của những con người chỉ mong gia đình nạn nhân bớt phần cô quạnh.

Trong những ngày mưa lũ khắc nghiệt, sự tử tế và tinh thần nhân ái của những đoàn cứu hộ vẫn là điều giữ lại niềm tin và hơi ấm cho những vùng đất đang gắng gượng vượt qua thiên tai.