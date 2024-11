Cựu trung úy công an dùng nhục hình làm chết người, lãnh án 13 năm tù

Ngày 20.11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thành Đạt (31 tuổi, cựu trung úy Công an Q.11, TP.HCM) mức án 12 năm tù về tội dùng nhục hình và 1 năm tù về tội thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn. Tổng hợp hình phạt chung 13 năm tù.

Liên quan vụ án, bị cáo Quách Bảo Lâm (40 tuổi, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù) bị phạt 8 năm 6 tháng tù và Lữ Hoài Thanh (21 tuổi, phạm nhân) nhận mức án 7 năm 6 tháng tù cùng về tội dùng nhục hình.

Các bị cáo tại tòa ẢNH: DƯƠNG TRANG

Theo cáo trạng, ngày 24.2.2022, Triệu Quang Bình đến Công an P.27 (Q.Bình Thạnh) đầu thú về tội trộm cắp tài sản. Do đang trong giai đoạn dịch Covid-19 nên Công an Q.Bình Thạnh ra quyết định tạm giữ và đưa Bình vào cách ly tại nhà tạm giữ Công an Q.11.

Theo phân công, Võ Thành Đạt là Tổ trưởng trực quản giáo từ sáng 26.2 đến ngày hôm sau. Do Triệu Quang Bình có biểu hiện bất thường, quậy phá trong buồng giam. Tối 26.2.2022, quản giáo Võ Thành Đạt đã 3 lần tự ý trích xuất các phạm nhân được thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an Q.11 (phạm nhân tự giác) ra khỏi buồng giam để hỗ trợ Đạt giải quyết việc Bình quậy phá.

Đạt cũng 3 lần tự ý trích xuất Triệu Quang Bình ra khỏi buồng giam để nhắc nhở. Qua các lần trích xuất, Đạt cùng Lâm và Thanh đánh lên người khiến Bình tử vong.

Ngoài bị truy tố về tội dùng nhục hình, bị cáo Đạt còn bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 ngày 30.7.2020, Đạt sử dụng xô bằng nhựa, có quai xách bằng kim loại, đựng khẩu phần ăn đưa vào buồng A12 phát cho người bị tạm giam, rồi để xô trong buồng giam.

Rạng sáng hôm sau, chờ những người bị tạm giam cùng buồng đã ngủ, Nguyễn Vũ Thái tháo quai xách của xô đựng khẩu phần ăn ra và bẻ thẳng thanh kim loại thành một đoạn dài khoảng 20 cm. Sau đó, Thái dùng thanh kim loại này cạy mở ổ khóa của cánh cửa song sắt bên trong buồng giam, trèo lên cánh cửa dùng thanh sắt cạy quạt thông gió phía trên cửa ra vào buồng giam.

Khi ra được hành lang, Thái tiếp tục dùng thanh sắt vặn các mối nối hàng rào, leo lên nóc tầng 2 nhà tạm giữ. Nhìn thấy chốt gác số 2 không có người canh gác, Thái trèo qua nóc chốt gác, nhảy ra ngoài bỏ trốn.

Sau khi trốn ra ngoài, Thái về thăm vợ con ở P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM, rồi đến tỉnh An Giang thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Sau đó, Thái bị Công an H.Châu Thành (An Giang) bắt và bị TAND H.Châu Thành tuyên phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Tại tòa, Võ Thành Đạt và các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín ngành, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người khác. Song, tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Đạt phạm tội lần đầu, được gia đình bị hại xin giảm nhẹ nên tuyên mức án trên.