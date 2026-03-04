Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cựu tuyển thủ khuyên Malaysia không mạo hiểm dùng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu Việt Nam
Video Thể thao

Cựu tuyển thủ khuyên Malaysia không mạo hiểm dùng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu Việt Nam

Hồ Hiền
Hồ Hiền
04/03/2026 16:47 GMT+7

Trước thềm trận đấu quan trọng với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup vào ngày 31.3, cựu tuyển thủ Safee Sali khuyến cáo đội tuyển Malaysia không nên mạo hiểm dùng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận gặp Việt Nam bởi mọi quyết định đều có thể kéo theo hệ lụy lớn về điểm số và án phạt.

Theo cựu tuyển thủ Safee Sali, việc các cầu thủ này ra sân ở cuộc đối đầu ngày 31.3 sẽ là một “canh bạc lớn”, bởi nếu đơn kháng cáo lên CAS không thành công, Malaysia có thể tiếp tục bị tước điểm ở các trận đấu trước đó.

Hiện đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm. Tuy nhiên, đội tuyển có nguy cơ đối mặt với các án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nếu những các cầu thủ nhập tịch bị xác định không đủ điều kiện thi đấu sau phán quyết cuối cùng của CAS.

Cựu tuyển thủ khuyên Malaysia không mạo hiểm dùng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu Việt Nam

Cựu tuyển thủ Safee chia sẻ: “Để an toàn trong bối cảnh hiện tại, theo tôi, họ nên tạm nghỉ một thời gian. Có thể ban huấn luyện và lãnh đạo đội bóng có quan điểm khác, tôi không rõ. Nhưng nếu họ quyết định sử dụng các cầu thủ này, họ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tùy thuộc vào những diễn biến hoặc quyết định sắp tới. Rủi ro là có thật. Nếu họ cho rằng điều đó xứng đáng với những gì đang đặt cược, thì họ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình”.

Bảy cầu thủ nhập tịch gồm Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca và Gabriel Palmero. Trước đó, 7 cầu thủ này cùng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bị FIFA xử phạt vì vi phạm Điều 22 trong Bộ quy tắc kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi làm giả tài liệu.

Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (tức khoảng 66 triệu đồng) và cấm thi đấu toàn cầu trong 12 tháng, trong khi FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỉ đồng).

FIFA cũng đã hủy kết quả của ba trận giao hữu có sử dụng các cầu thủ này và xử thua Malaysia 0-3, bao gồm: trận hòa 1-1 với Cape Verde ngày 29.5, chiến thắng 2-1 trước Singapore ngày 4.9 và trận thắng 1-0 trước Palestine ngày 8.9.

Phiên điều trần của các cầu thủ và FAM tại CAS đã diễn ra hôm thứ năm tuần trước, và phán quyết cuối cùng được dự báo sẽ sớm được công bố.

Khám phá thêm chủ đề

