Cựu viện trưởng nhận hối lộ 47 tỉ đồng kêu oan

Ngày 15.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét kháng cáo của 15 người trong vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và hàng loạt cơ sở y tế trên cả nước.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc tại phiên tòa sơ thẩm, hồi tháng 2.2026 ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu viện trưởng kêu oan, viện kiểm sát bác bỏ

Trong những người kháng cáo, ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM kêu oan. Hồi tháng 2.2026, ông Lộc 2 bị tòa sơ thẩm TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng.

Tại tòa hôm nay, ông Lộc đưa ra nhiều căn cứ để phản bác cáo buộc tại bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát cho rằng có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội, nên đề nghị không chấp nhận quan điểm của bị cáo.

Dù đề nghị bác kháng cáo, song đại diện viện kiểm sát ghi nhận việc gia đình ông Lộc đã nộp lại toàn bộ số tiền ông này hưởng lợi bất chính, do đó đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo từ 2 - 3 năm tù.

Ngoài ông Lộc, 14 bị cáo còn lại đều xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện viện kiểm sát đề nghị chấp nhận kháng cáo, giảm án tù cho nhiều người.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty LanQ, bị tòa sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Ông này được đề nghị giảm 2 - 3 năm tù về tội lừa đảo, y án tội đưa hối lộ. Lý do, bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình công tác; được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt…

Một bị cáo khác là Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm. Ông Cách bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ, nay được đề nghị giảm mỗi tội 1 - 2 năm tù. Đại diện viện kiểm sát ghi nhận bị cáo đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt của bảo hiểm xã hội, thành khẩn khai báo…

Hối lộ gần 71 tỉ để trúng thầu bán thuốc

Theo cáo buộc, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách chi gần 71 tỉ đồng để hối lộ lãnh đạo, cán bộ tại các cơ sở y tế nhằm trúng thầu cung cấp dược liệu hoặc vị thuốc. Riêng cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc nhận hơn 47 tỉ đồng.

Lời khai của ông Cách cho hay, việc chi "hoa hồng" thường sẽ do các cán bộ y tế chủ động đề xuất, bị cáo chấp nhận để công việc làm ăn thuận lợi. Song, một số cựu cán bộ y tế lại cho rằng họ "nhận tiền thụ động", đưa thì nhận chứ không đặt nặng vấn đề lợi ích vật chất.

Hồ sơ vụ án còn cho thấy, Công ty LanQ có đơn vị thành viên là công ty sở hữu Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ đặt tại tỉnh Bắc Giang (cũ). Để thuận lợi trong việc tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh, cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo kế toán trưởng nhiều lần hối lộ tổng cộng 700 triệu đồng cho ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.

Công ty LanQ còn phối hợp với Công ty Sơn Lâm ký hợp đồng cung cấp thuốc. Thực tế, phía LanQ chỉ mua một số lượng rất ít vị thuốc của Sơn Lâm, còn lại mua của một doanh nghiệp khác với giá thấp hơn, nhưng phía Sơn Lâm vẫn xuất hóa đơn khống.

Tiếp đó, công ty này thực hiện các thủ tục, hồ sơ để được thanh toán hơn 40 tỉ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và người dân cùng chi trả. Trừ đi chi phí mua thuốc và tiền thuế VAT đã nộp, ông Quyền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và người dân.