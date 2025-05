Cựu Vụ phó khai doanh nghiệp chìa cả tệp sổ đỏ cho chọn

Ngày 28.5, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) trong vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan sai phạm cấp phép xăng dầu.

Được biếu áo, mở ra lại là 200 triệu đồng

Theo cáo buộc, ông An biết rõ 2 doanh nghiệp không đủ điều kiện được cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Nhưng với động cơ cá nhân, ông An đã nhận hơn 14 tỉ đồng để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho 2 doanh nghiệp. Số tiền này, vợ chồng ông An đã sử dụng để mua biệt thự ở Q.Tây Hồ (Hà Nội).

Bị cáo Nguyễn Lộc An ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại tòa, ông An thừa nhận hành vi của mình và cho hay đã rất hối hận, sẽ cố gắng vận động người thân khắc phục thêm 500 triệu đồng.

Khai tiếp, ông An cho hay, năm 2012 bay vào Sài Gòn dự sinh nhật một người bạn làm kinh doanh xăng dầu. Dịp này, ông quen bà Trần Thị Loan Phương, cựu Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt.

Năm 2013, bà Phương bay ra TP.Hà Nội gặp ông An, nói muốn kinh doanh xăng dầu. Ông An sau đó giới thiệu bà Phương mua cây xăng đầu tiên để bán lẻ.

Năm 2015, ông An tiếp tục giới thiệu bà Phương mua 3 cửa hàng xăng dầu ở Bến Tre. Mỗi cây xăng có giá khoảng 5 - 7 tỉ đồng.

Cũng trong năm 2015, bà Phương gặp ông An ở nhà khách Bộ Công thương và đưa túi quà nói "em không có gì chỉ có áo sơ mi biếu anh". Khi về, ông An mở túi quà bên trong có 200 triệu đồng.

Thời gian sau, bà Phương kinh doanh lớn, có ý định xin được nhập khẩu xăng dầu thay vì chỉ làm thương nhân phân phối. Khi nói ý định với ông An, bà Phương được khuyên "em cứ làm thương nhân phân phối đi, làm xuất nhập khẩu không được là lỗ đấy". Song bà Phương vẫn muốn làm và được ông An điều phối gặp cấp dưới để hỗ trợ về mặt hồ sơ.

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông An biết rõ doanh nghiệp của bà Phương chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định nhưng vẫn chủ động hướng dẫn hợp thức và kết luận "đáp ứng đủ các điều kiện" sau khi kiểm tra.

Doanh nghiệp chìa cả tập sổ đỏ cho chọn

Ông An thừa nhận đã nhận 9 tỉ đồng của bà Phương. Việc này diễn ra trước khi bà Phương xin giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Ông An khai dù mới làm thương nhân phân phối nhưng công ty của bà Phương làm ăn rất tốt, có tháng kiếm 30 tỉ đồng và bà Phương còn ngỏ ý "em muốn tặng anh 1 cái nhà".

Các bị cáo tại tòa sáng 28.5 ẢNH: PHÚC BÌNH

Khoảng năm 2017, trong một bữa ăn, bà Phương chìa ra một tập sổ đỏ và nói "anh thích quyển nào chọn đi, em biếu anh cái nhà Sài Gòn", nhưng ông An đã từ chối.

Thời gian sau, ông muốn chuyển từ chung cư xuống nhà đất, có nói với bà Phương về lo ngại không đủ tiền. Bà Phương đã đề xuất giúp 10 tỉ đồng. Sau khi cân đối, ông An nói chỉ cần 9 tỉ đồng.

"Anh vay em 4 tỉ, còn xin em 5 tỉ", ông An khai và thừa nhận số tiền này được chuyển vào tài khoản vợ mình.

Tại tòa, ông An khẳng định khoảng vài tháng trước khi bị bắt, ông gặp bà Phương và có đề nghị trả lại 4 tỉ đồng nhưng bà Phương không nhận, bảo "thôi".

Ngoài nhận 9 tỉ đồng từ bà Phương, ông An còn bị cáo buộc nhận 5 tỉ đồng từ một doanh nghiệp khác, cùng mục đích giúp doanh nghiệp này có giấy phép kinh doanh xuất khẩu xăng dầu. Số tiền này cũng được đưa sau khi ông An kể chuyện "sắp mua nhà" và được "giúp".