Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Nghệ An

Tối 3.2, một nguồn tin cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại TX.Cửa Lò (Nghệ An) cách đây 2 ngày.



Nghi phạm đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tiền CẮT TỪ CLIP

Nguồn tin cho hay, nghi phạm bị công an bắt giữ lúc 16 giờ 30 cùng ngày khi đang lẩn trốn tại TP.Vinh (Nghệ An).

Danh tính của nghi phạm chưa được công an tiết lộ. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm 38 tuổi, ngụ xã Nghi Liên (TP.Vinh).

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 12 ngày 1.2, một người đàn ông bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đi găng tay vào phòng giao dịch của Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank đóng ở đường Bình Minh (TX.Cửa Lò) dùng dao và vật màu đen nghi là vật liệu nổ đe dọa, khống chế các nhân viên ngân hàng để cướp tiền.

Thời điểm đó có khá nhiều khách hàng đang giao dịch. Khi tên cướp vào phòng giao dịch đe dọa, khách hàng phải bỏ ra ngoài. Nghi phạm nhảy lên bàn giao dịch, đe dọa các nhân viên buộc phải rời đi để cướp tiền.

Sau khi đột nhập phòng giao dịch, nghi phạm đã cướp được khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền chính xác mà phòng giao dịch bị cướp vẫn chưa được các cơ quan chức năng tiết lộ.