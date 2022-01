Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở TP.Hải Phòng

Trưa 9.1, thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, cho biết Công an TP.Hải Phòng đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng tại Q.Hải An, TP.Hải Phòng.

Nghi phạm là Nguyễn Văn Nam (22 tuổi, ở xã Nghĩa Lộ, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng). Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Thái Nguyên.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 20 ngày 7.1, tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở Đình Vũ Plaza, đường Đình Vũ (P.Đông Hải 2, Q.Hải An TP.Hải Phòng) đã xảy ra vụ việc một đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp đi số tiền khoảng 3 tỉ đồng.





Theo camera an ninh của ngân hàng ghi lại thì tên cướp là nam giới, dáng người cao, mặc quần áo và đội mũ cùng màu đen, có đeo khẩu trang. Khi vào ngân hàng, đối tượng này đi đến quầy giao dịch rồi bất ngờ rút vật giống súng uy hiếp cán bộ, nhân viên ngân hàng và đe dọa bảo vệ.

Tên cướp yêu cầu nhân viên tại quầy giao dịch cho tiền vào ba lô. Do lo sợ tên cướp có vũ khí, nhân viên ngân hàng ở đây đã buộc phải làm theo. Sau khi lấy được khoảng 3 tỉ đồng, tên cướp chạy ra ngoài cửa, cướp xe của một bảo vệ ngân hàng rồi bỏ chạy.