Công an Hải Phòng xác định số tiền bị cướp ở phòng giao dịch ngân hàng

Sáng 8.1, Công an TP.Hải Phòng đã thông tin chính thức về vụ cướp xảy ra tại một phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank xảy ra vào chiều qua (7.1).

Theo Công an TP.Hải Phòng, vào khoảng 15 giờ 20 ngày 7.1, tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở Đình Vũ Plaza, đường Đình Vũ (P.Đông Hải 2, Q.Hải An TP.Hải Phòng) đã xảy ra vụ việc một đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp đi số tiền khoảng 3 tỉ đồng.

Theo camera an ninh của ngân hàng ghi lại thì tên cướp là nam giới, dáng người cao, mặc quần áo và đội mũ cùng màu đen, có đeo khẩu trang. Khi vào ngân hàng, đối tượng này đi đến quầy giao dịch rồi bất ngờ rút vật giống súng uy hiếp cán bộ, nhân viên ngân hàng và đe dọa bảo vệ.

Tên cướp yêu cầu nhân viên tại quầy giao dịch cho tiền vào ba lô. Do lo sợ tên cướp có vũ khí, nhân viên ngân hàng ở đây đã buộc phải làm theo. Sau khi lấy được khoảng 3 tỉ đồng, tên cướp chạy ra ngoài cửa, cướp xe của một bảo vệ ngân hàng rồi bỏ chạy về phía cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.





Theo một nguồn tin của Thanh Niên, tên cướp đã bỏ lại xe máy tại cầu Tân Vũ - Lạch Huyện rồi bắt taxi về phía Tràng Cát (Q.Hải An, TP.Hải Phòng). Lái xe taxi sau khi biết được thông tin vụ cướp đã chủ động đến cơ quan công an trình báo.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng nay, tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở tòa nhà Đình Vũ Plaza, lực lượng công an vẫn đang làm việc. Một bảo vệ của ngân hàng kể lại: "Tại thời điểm bị cướp, ngân hàng có 3 bảo vệ, ngoài ra còn có nhiều người khác, nhưng do tên cướp có súng nên mọi người cũng không dám lại gần, chỉ hô hoán và gọi điện báo công an".

Được biết, phòng giao dịch ngân hàng nói trên nằm ở trên tuyến quốc lộ 5 kéo dài, nơi có nhiều đường giao cắt. Công an TP.Hải Phòng vẫn đang khẩn trương điều tra và truy bắt tên cướp.