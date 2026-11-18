Tham dự và chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực hội đồng, cùng các anh, chị thành viên hội đồng.

Được phát động từ tháng 7.2026, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước, với 316 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành phố được đề cử tham gia. Sau Hội nghị sơ tuyển ngày 19.10, 230 doanh nghiệp được lựa chọn bước tiếp vào vòng chung tuyển.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thành lập 55 đoàn thẩm định thực tế, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp tại nhiều địa phương. Quá trình thẩm định tập trung rà soát, đối chiếu hồ sơ đăng ký với tình hình hoạt động thực tế, các chỉ số tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội cũng như các thông tin liên quan đến quy mô lao động và năng lực quản trị.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh sau hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã khẳng định vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh yêu cầu đối với cộng đồng doanh nghiệp ngày càng cao, năng lực cạnh tranh không chỉ thể hiện ở quy mô hay tốc độ tăng trưởng mà còn ở khả năng xây dựng uy tín thương hiệu, đổi mới và thích ứng để phát triển bền vững.

Vì vậy, việc tiếp tục nâng cao chất lượng giải thưởng, lựa chọn và tôn vinh những thương hiệu có kết quả kinh doanh thực chất, tầm nhìn dài hạn, năng lực quản trị và đổi mới sáng tạo có ý nghĩa quan trọng trong việc lan tỏa những chuẩn mực phát triển tích cực, củng cố niềm tin vào thương hiệu Việt.

Anh Đặng Hồng Anh nêu ý kiến tại buổi họp ẢNH: BTC

Để đảm bảo công tác bình chọn được triển khai khoa học, khách quan, chính xác, các thành viên Hội đồng bình chọn chung tuyển đã thảo luận sôi nổi, phân tích khách quan, đánh giá doanh nghiệp dựa trên các nhóm tiêu chí và báo cáo thẩm định thực tế của các đoàn thẩm định.

Các tiêu chí đánh giá tập trung vào những chỉ số phản ánh quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp như tổng tài sản, doanh thu, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế, mức đóng góp ngân sách nhà nước, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và số lượng lao động.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Hội đồng cũng xem xét các yếu tố bổ trợ như báo cáo kiểm toán độc lập, thành tích khen thưởng, cũng như mức độ triển khai chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo…

Các đại biểu chủ trì buổi họp Hội đồng bình chọn ẢNH: BTC

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm, Hội đồng Chung tuyển toàn quốc đã thống nhất lựa chọn 200 thương hiệu tiêu biểu nhất để trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026, với các danh hiệu TOP10, TOP100 và TOP200 - Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam. Trong đó, TOP10 được bình chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đặc biệt, tại mùa giải năm nay, Hội đồng cũng thống nhất bình chọn 30 thương hiệu tiên phong và bình chọn bổ sung 1 thương hiệu Sao Vàng đất Việt danh dự.

Anh Đặng Hồng Anh cho biết các thành viên Hội đồng Chung tuyển giải thưởng đã làm việc hết sức công tâm, trách nhiệm và quyết liệt để đảm bảo tính khoa học và công bằng cho tất cả các doanh nghiệp tham gia.

Các thành viên hội đồng bỏ phiếu bình chọn ẢNH: BTC

Thông qua quy trình bình chọn nhiều bước, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 lựa chọn và tôn vinh những thương hiệu không chỉ có quy mô, kết quả kinh doanh nổi bật mà còn thể hiện năng lực quản trị, tính minh bạch, khả năng đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển bền vững.

Đây cũng là cơ sở để tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng của giải thưởng, góp phần lan tỏa những mô hình doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu.

Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 dự kiến được tổ chức vào tháng 12.2026 tại Thủ đô Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình; livestream trên các nền tảng số (Facebook, YouTube) của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đồng thời được truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.