Đã có thiết bị chẩn đoán bệnh lý kiểu 'một tia nắng cũng gây đau'

Trước đây, việc chẩn đoán đúng bệnh thần kinh sợi nhỏ là rất khó. Nhưng nay một thiết bị có mặt tại Việt Nam là Q-sense đã giải quyết được bài toán khó nói trên. Thiết bị "siêu nhạy" này được Bệnh viện FV ứng dụng điều trị đau do bệnh lý thần kinh sợi nhỏ theo hướng "cá nhân hóa" hiệu quả gần đây.

Q-sense - thiết bị QST hiện đại giúp chẩn đoán bệnh lý thần kinh nhỏ chính xác và không xâm lấn

Ảnh: FV





Bệnh lý thần kinh sợi nhỏ: " Dễ đau nhưng khó chẩn đoán "

Thần kinh sợi nhỏ là một mạng lưới thần kinh với các sợi rất nhỏ dưới da, chiếm khoảng 70% cơ thể. Theo ThS-BS Mã Lệ Quân (Khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện FV), khi thần kinh sợi nhỏ bị tổn thương (do nguyên nhân bệnh lý: tiểu đường, sau hóa trị do ung thư, sau nhiễm zona, viêm gan C,... hoặc không có nguyên nhân cụ thể), bệnh nhân có thể trải qua các triệu chứng đau và khó chịu.

Đau do tổn thương thần kinh sợi nhỏ là bệnh lý thường gặp, nhưng mức độ đau và triệu chứng đau thần kinh sợi nhỏ ở từng cá nhân không giống nhau, tuy nhiên bệnh nhân có thể trải qua các triệu chứng như: Đau nóng (cảm giác đau nhức, nóng rát lan truyền, không đồng đều và có thể xuất hiện đột ngột trong các vùng da bị ảnh hưởng); Đau nhạy cảm (bệnh nhân có thể trở nên nhạy cảm với cảm giác chạm nhẹ, cảm giác nhiệt độ và áp lực; thậm chí những tác động nhỏ như ánh sáng chói, ánh nắng mặt trời hay một cảm giác mát lạnh nhẹ cũng có thể gây ra đau và khó chịu); Đau dạng kim châm (cảm giác như kim châm hoặc lực mạnh đâm vào da, đặc trưng là cảm giác tê rần…).

Ngoài các triệu chứng đau, người bệnh có thể bị rối loạn thần kinh thực vật như thay đổi màu sắc da, đổ mồ hôi bất thường, khô mắt, miệng, rối loạn tiêu hóa, đánh trống ngực...

Q-Sense: T hiết bị chẩn đoán bệnh lý thần kinh sợi nhỏ chính xác , không xâm lấn

Thiết bị xác định ngưỡng đau do nhiệt Q-Sense là một trong những công cụ chẩn đoán đau do tổn thương thần kinh sợi nhỏ hiện đại và hữu hiệu, có mặt trong hướng dẫn thực hành y khoa uy tín trên thế giới.

Bệnh viện FV đã lần đầu tiên ứng dụng thiết bị Q-Sense để chẩn đoán và điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc triệu chứng đau thần kinh sợi nhỏ thời gian gần đây. Trong đó có trường hợp chị L.T (63 tuổi, TP.HCM) bị đau và tê bì, mất cảm giác ở chân, sau đợt hóa trị điều trị ung thư phổi. Các bác sĩ cho rằng đó là tác dụng phụ của các đợt hóa trị, ảnh hưởng đến hệ thống dây thần kinh, tuy nhiên phương pháp đánh giá chức năng thần kinh và phân loại các bệnh lý thần kinh không cho được kết quả chính xác để có thể điều trị cho chị.

Tháng 6.2023, khi tới khám tại Bệnh viện FV, chị được các bác sĩ Trung tâm điều trị Đau kiểm tra dây thần kinh vùng chân của chị bằng Q-Sense. Kết quả cho thấy chị T. bị tổn thương thần kinh sợi nhỏ, với ngưỡng tổn thương tương đối cao. Từ kết quả này, các bác sĩ đã có thể đưa ra phác đồ điều trị đau thần kinh sợi nhỏ theo hướng cá nhân hóa cho chị T.

Bác sĩ CKI Nguyễn Nam Bình (Trung tâm Điều trị Đau - Bệnh viện FV) nhận xét, thiết bị Q-Sense sẽ mang lại nhiều lợi ích trong chẩn đoán và điều trị đau cho người bệnh.

Bác sĩ CKI Nguyễn Nam Bình - Trung tâm Điều trị Đau, Bệnh viện FV - khám và tư vấn cho bệnh nhân về bệnh lý thần kinh sợi nhỏ

Ảnh: FV

"Q-Sense còn cung cấp khả năng theo dõi tiến triển của bệnh nhân trong quá trình điều trị. Bằng cách đo lường các tham số cảm giác thường xuyên, những thay đổi nhỏ trong chức năng thần kinh có thể được phát hiện sớm và đánh giá hiệu quả của liệu pháp đang được thực hiện. Điều này giúp điều chỉnh kế hoạch điều trị, cá nhân hóa và tối ưu hóa quá trình chữa trị đau, cũng như các bệnh lý khác liên quan đến thần kinh sợi nhỏ cho từng bệnh nhân", bác sĩ Bình cho biết.

Trung tâm Điều trị Đau Bệnh viện FV dưới sự dẫn dắt của bác sĩ trưởng khoa Louis Brasseur, người có hơn 40 năm kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong lĩnh vực gây mê, hồi sức, đánh giá và điều trị đau, luôn nỗ lực phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến, trong đó có thiết bị đo Q-Sense nói trên. Ngoài ra, sự kết hợp đa chuyên khoa tại FV tạo ra một quy trình điều trị toàn diện và đa mục tiêu, đảm bảo mỗi bệnh nhân sẽ nhận được hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống tốt nhất.

Để khám và điều trị các vấn đề đau thần kinh nói chung và đau thần kinh sợi nhỏ nói riêng, bạn đọc có thể liên hệ Bệnh viện FV qua số máy (028)54113333.