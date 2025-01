Đã có thông tin kích thước và giá của iPhone 17 Air?

Báo cáo mới nhất từ Sisa Journal của Hàn Quốc cho biết, iPhone 17 Air dự kiến sẽ có độ dày chỉ 6,25 mm, biến nó trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. So với các mẫu iPhone 16 thông thường, iPhone 17 Air sẽ mỏng hơn 20%, và mỏng hơn 25% khi so với các phiên bản iPhone 16 Pro.

Một hình ảnh kết xuất dành cho iPhone 17 Air được chia sẻ ẢNH: HT TECH

Đáng chú ý, thông tin kích thước độ mỏng này đã được xác nhận bởi nhiều nguồn tin khác, cho biết Apple đang lên kế hoạch phát hành iPhone 17 Air với độ mỏng khoảng 5 mm đến 6 mm.

iPhone 17 Air sẽ có 'giá rẻ bất ngờ'

Đặc biệt, Sisa Journal cho biết iPhone 17 Air có thể thay thế mẫu Plus và giữ nguyên mức giá của iPhone 16 Plus. Điều này có nghĩa giá bán của sản phẩm chỉ khoảng 899 USD, tùy thuộc vào cấu hình mà Apple cung cấp. Con số này thấp hơn nhiều so với các tin đồn trước đó khi cho biết iPhone 17 Air sẽ được bán với giá khởi điểm khoảng 1.299 USD và trở thành mẫu iPhone đắt nhất mà Apple từng phát hành.

Mặc dù iPhone 17 Air có thể sẽ rẻ hơn các mẫu iPhone 17 Pro nhưng không loại trừ khả năng Apple sẽ tăng giá cho toàn bộ dòng sản phẩm. Nội dung báo cáo cũng chỉ ra các mẫu Galaxy S25 và S26 của Samsung, cũng như iPhone 17 và 18 của Apple có thể sẽ tăng giá, điều này khiến người tiêu dùng phải đối mặt với mức giá cao hơn cho các sản phẩm kế nhiệm.

Tuy nhiên, việc tăng giá liên tiếp trong hai năm không phải là điều chắc chắn. Đây cũng là nhận định đến từ Jong Wook Lee, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Samsung Securities Research Center. Ông Lee cho biết, giá iPhone của Apple dự kiến sẽ tăng trong năm 2026, không có sự tăng giá bất thường trong năm 2025.