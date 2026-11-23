Trong tháng 11.2026, Toyota Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ dành cho khách hàng mua các mẫu xe chủ lực, gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Innova Cross và Corolla Cross.

Điểm nhấn là sự linh hoạt trong lựa chọn chính sách hỗ trợ. Khách hàng mua Vios, Yaris Cross, Innova Cross và Corolla Cross được lựa chọn một trong hai gói. Gói 1 là hỗ trợ lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm trong 18 tháng tiếp theo. Hoặc gói 2 là hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi mua Vios và Yaris Cross HEV; ưu đãi 50 triệu đồng phí trước bạ cho Yaris Cross bản xăng và Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Riêng Innova Cross, khách hàng ngoài được giảm tương đương 50% lệ phí trước bạ còn được tặng một năm bảo hiểm vật chất xe.

Với bộ đôi B-MPV, Veloz Cross và Avanza Premio được áp dụng ba quyền lợi: hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tặng một năm bảo hiểm vật chất xe và ưu đãi lãi suất 0%/năm cố định trong 12 tháng đầu, 7,99%/năm trong 12 tháng tiếp theo.

Với danh mục ưu đãi đa dạng, chương trình khuyến mại tháng 11.2026 thể hiện nỗ lực của Toyota đồng hành cùng khách hàng giảm chi phí đầu tư ban đầu để tiếp cận nhiều lựa chọn thiết thực, đáp ứng nhu cầu sở hữu xe ngày càng đa dạng.