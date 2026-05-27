Đã đến lúc chuyển từ Mobile OS lên AI OS

Trong suốt gần hai thập kỷ, smartphone vận hành theo một quy tắc ngầm nhưng nhất quán: người dùng ra lệnh, thiết bị thực thi. Khi cần một tác vụ nào đó, người dùng mở ứng dụng, chọn chức năng và làm theo các bước được quy định sẵn. Thiết bị sẽ làm chính xác những gì được yêu cầu, không hơn, không kém. Mô hình đó, dù hiệu quả, nhưng buộc người dùng phải ghi nhớ chính xác mình phải mở ứng dụng nào, thao tác ở đâu, như thế nào. Mỗi ứng dụng là một luồng trải nghiệm khác nhau và đôi khi cần phải mở nhiều ứng dụng để hoàn tất một mục đích.

Điều đó khiến nhiều người tin rằng điện thoại thông minh của chúng ta chưa thật sự thông minh như tên gọi của nó. Smartphone truyền thống dù được trang bị chip mạnh mẽ, camera độ phân giải cao nhưng về bản chất vẫn chỉ là những công cụ bị động. Người dùng yêu cầu gì, thiết bị thực hiện đó, chúng chờ mệnh lệnh và không bao giờ chủ động.

Kỷ nguyên AI OS hiểu bối cảnh

Khi các giới hạn về phần cứng đã đạt đến tiệm cận, khác biệt của smartphone không đến từ các con số mà đến từ cách thiết bị hiểu người dùng. Samsung đang mở ra một kỷ nguyên mới của ngành di động với hệ điều hành One UI 8.5, khi smartphone chuyển từ làm theo mệnh lệnh sang hiểu người dùng.

Với One UI 8.5, người dùng không phải học cách dùng từng ứng dụng, nhớ từng thao tác, thích nghi với giới hạn của phần mềm. Thay vào đó, điện thoại sẽ phục vụ người dùng đúng nghĩa khi có thể ghi nhớ thói quen, thích ứng theo bối cảnh và hành động khi người dùng cần.

Samsung đã xây dựng một trải nghiệm liền mạch cho người dùng AI Phone dựa trên ba trụ cột quan trọng Personal - Adaptive - Agentic. Đây không phải ba tính năng mới, mà là ba cách thiết bị tương tác với người dùng theo một trải nghiệm hoàn toàn khác smartphone truyền thống.

Personal có nghĩa là thiết bị không còn phục vụ "người dùng chung chung". Nó phục vụ "chủ nhân" của thiết bị với thói quen, lịch trình và sở thích được cá nhân hóa. Adaptive có nghĩa giao diện và phản hồi thay đổi theo bối cảnh thực tế của từng khoảnh khắc. Agentic giúp thiết bị không chỉ gợi ý mà còn có thể tự mình thực hiện các tác vụ phức tạp theo mệnh lệnh của người dùng.

Khi thiết bị có thể hành động thay người dùng

Điểm khác biệt lớn nhất của AI OS so với Mobile OS nằm ở năng lực agentic. Nghĩa là khả năng thực hiện chuỗi tác vụ phức tạp mà không cần người dùng can thiệp từng bước.

Với One UI 8.5, người dùng chỉ cần ra lệnh cho điện thoại. Hệ thống AI sẽ tự động tìm kiếm các ứng dụng liên quan, đối chiếu thông tin có sẵn và thực hiện loạt tác vụ để ra kết quả cuối cùng. Người dùng chỉ cần xác nhận mà không cần tốn quá nhiều thao tác phức tạp như trước đây.

Ví dụ, với tính năng Call Screening, AI của Samsung có thể trả lời cuộc gọi từ số lạ, hỏi người gọi về danh tính và mục đích, tóm tắt lại để người dùng quyết định có nghe hay không. Đây là lớp bảo vệ thông minh nhưng không làm gián đoạn những cuộc gọi thực sự quan trọng.

AI OS không chỉ là những công nghệ hào nhoáng, nó thực sự giải quyết được những vấn đề nhức nhối mà người dùng gặp phải hằng ngày, như vấn nạn lừa đảo. Tính năng Scam Detection trên One UI 8.5 sẽ hoạt động theo thời gian thực khi người dùng nghe điện thoại. AI có thể phân tích giọng nói đầu dây bên kia và cảnh báo ngay nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Lớp bảo vệ này khó có thể tìm thấy ở một Mobile OS thuần túy, vì nó đòi hỏi AI hiểu ngôn ngữ tự nhiên theo thời kì gian thực, ngay trên thiết bị

Với những gì One UI 8.5 làm được, câu hỏi không còn là "có nên nâng cấp không" - mà là người dùng có sẵn sàng để thiết bị thực sự làm việc cho mình?