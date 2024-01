Đã đến lúc xem xét nâng quan hệ Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới

Tạo động lực mới cho quan hệ song phương

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Tổng thống Indonesia Joko Widodo là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam trong năm 2024, mang đến cho đất nước và nhân dân Việt Nam tình cảm hữu nghị, chân thành, ấm áp.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo TTXVN

"Chuyến thăm này sẽ tạo sinh lực mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Indonesia trong thời gian tới. Tôi và Tổng thống Widodo vừa có cuộc hội đàm rất thành công; hai bên đã trao đổi cởi mở, chân thành về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm", Chủ tịch nước chia sẻ.

Với tình hữu nghị truyền thống và thành tựu hợp tác to lớn giữa hai nước 70 năm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định đã đến lúc xem xét tiến tới nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, tích cực đóng góp cho đoàn kết ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác.

Về phương hướng hợp tác sắp tới, Chủ tịch nước cho biết, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và an ninh, duy trì trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác về quốc phòng, an ninh; không để bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống phá nước kia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại cuộc gặp gỡ báo chí ĐẬU TIẾN ĐẠT

Về kinh tế, hai nước phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 15 tỉ USD và cao hơn theo hướng cân bằng. Việt Nam đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm Halal của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia.

Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính thông minh, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo...; quan tâm và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Indonesia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như GD-ĐT, nông nghiệp, thủy sản, văn hóa, du lịch, công nghệ thông tin; đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác phù hợp với xu thế hiện nay như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng...

Hai nước cùng tích cực đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường vì hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC); nỗ lực thúc đẩy đàm phán để đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982.

Khuyến khích công ty Việt Nam đầu tư vào Indonesia

Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ vui mừng khi mục tiêu 10 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương đạt được sớm; hoan nghênh đầu tư từ hai nước, trong đó có các công ty lớn của Indonesia đã đầu tư đáng kể vào Việt Nam.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại cuộc gặp gỡ báo chí ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Tôi chắc chắn rằng những công ty Indonesia đầu tư vào Việt Nam sẽ luôn luôn được tạo điều kiện tốt nhất. Tôi cũng muốn khuyến khích các công ty Việt Nam tăng cường đầu tư vào Indonesia", Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh.



Về an ninh lương thực, Tổng thống Indonesia cho biết, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá. Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác này là một động lực lớn để thúc đẩy hợp tác và đầu tư.

Về hợp tác công nghiệp chiến lược, ông Widodo hoan nghênh cam kết đầu tư, đặc biệt là đầu tư của VinFast với trị giá 1,2 tỉ USD để phát triển hệ sinh thái xe điện và pin cho Indonesia.

"Chúng tôi cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong quá trình chuyển đổi năng lượng và nền kinh tế kỹ thuật số nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của người dân trong khu vực", Tổng thống Indonesia khẳng định.

Cuối cùng, Indonesia và Việt Nam nhất trí duy trì sự ổn định và tăng trưởng kinh tế khu vực thông qua triển khai cụ thể Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ủng hộ Chủ tịch ASEAN năm 2024.