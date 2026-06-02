Da đổ dầu, makeup trôi giữa nắng nóng: Dùng ngay 3 kem chống nắng nâng tone này!

1. Kem chống nắng nâng tone che khuyết điểm Sakura CC Cream Flawless Control

Vị trí top đầu là dòng kem chống nắng nâng tone đến từ thương hiệu Sakura danh tiếng Nhật Bản. Sakura CC Cream Flawless Control được ví như "trợ thủ 4in1" khi đồng thời đảm nhiệm vai trò che phủ khuyết điểm, dưỡng da, nâng tone và chỉ số SPF50+ PA++++ giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB - nguyên nhân sạm nám, lão hóa sớm do ánh nắng

Đặc biệt, khả năng kiềm dầu cực đỉnh, kháng nước cũng ổn nên nên da dầu và trời có nắng nóng tới đâu lớp nền vẫn mịn lì tệp vào da không bóng nhờn, không lem trôi. Cùng với khả năng nâng tone trắng hồng tự nhiên giúp cả làn da hơi ngăm cũng có thể yên tâm sử dụng mà không lo bệt trắng hay xuống tone cuối ngày.

Thành phần chính: ZinC oxide, titanium dioxide, chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào, dầu hạt nho đen.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA, UVB, duy trì làn da khỏe mạnh và tươi sáng.



Che phủ tốt các khuyết điểm như thâm mụn, đốm nâu, tàn nhang, da không đều màu hay lỗ chân lông to, mang lại lớp nền mịn màng tự nhiên.



Bổ sung thành phần dưỡng ẩm giúp kem tán mượt trên da, không gây khô ráp, bong tróc hay vón cục.



Kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, tạo cảm giác thông thoáng, hạn chế nguy cơ bít tắc gây mụn.



Độ bám tốt, giữ lớp nền ổn định từ 7 - 9 tiếng trong môi trường máy lạnh.



Kết cấu không quá đặc, dễ tán và nhanh tiệp vào da, cho lớp nền trong trẻo, tự nhiên.



Nhờ chất kem mỏng nhẹ và khả năng thẩm thấu nhanh, sản phẩm đặc biệt phù hợp với làn da dầu trong điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Ngay cả khi hoạt động ngoài trời hay ra nhiều mồ hôi, lớp kem vẫn bám tốt, hạn chế lem trôi.



Hiệu ứng nâng tone trắng hồng tự nhiên duy trì suốt ngày dài mà không gây bết dính hay tạo vệt trắng.



Sản phẩm phù hợp với nhiều loại da, kể cả da dầu mụn hay da nhạy cảm, dễ kích ứng.



Điểm cần chú ý: Không có điểm chê mà thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 900.000 đồng/ 40ml

2. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen

Giữ vị trí "á hậu" là siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng gần 40 năm tại Mỹ. Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen là kem chống nắng thuần vật lý với 20% zinc oxide giúp bảo vệ làn da trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh phát ra từ thiết bị điện tử.

Sản phẩm còn được tăng cường 4% niacinamide kết hợp glycerin, panthenol và vitamin E giúp cấp ẩm, làm dịu da và giảm thiểu tình trạng khô căng, bong tróc hay kích ứng do nắng nóng. Khả năng kiểm soát dầu nhờn ổn định, kháng nước tốt giúp bề mặt da luôn khô thoáng, hạn chế bóng dầu, đồng thời giữ lớp nền mịn màng, trắng hồng tự nhiên. Hiệu ứng nâng tone nhẹ nhàng, trong trẻo và bền màu suốt cả ngày mà không lo xỉn hay xuống tone.

Thành phần chính: 20% zinc oxide, 4% niacinamide, glycerin, panthenol, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh - nguyên nhân gây nám sạm, lão hóa sớm và các nguy cơ tổn thương da do ánh nắng.



Cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp da duy trì trạng thái mềm mại, căng mịn, hạn chế cháy nắng, mẩn đỏ và kích ứng.



Kiểm soát dầu nhờn tốt, phù hợp với làn da dầu hoặc da dễ bóng nhờn, không gây bít tắc lỗ chân lông.



Hỗ trợ hàng rào bảo vệ da trước tác động của tia UV, ô nhiễm và khói bụi môi trường.



Kết cấu kem mịn nhẹ, thẩm thấu nhanh, tạo lớp finish trắng hồng tự nhiên, không để lại vệt trắng hay cảm giác nặng da.



Bảng thành phần lành tính, an toàn với cả da nhạy cảm hoặc da đang trong liệu trình điều trị; không gây hại rạn san hô.



Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng và chỉ nâng tone trắng hồng tự nhiên, không che khuyết điểm.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

3. Kem chống nắng nâng tone Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+

Giữ vững vị trí top 3 là dòng kem chống nắng nâng tone đến từ thương hiệu Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+ gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ công nghệ "Second Skin", tạo cảm giác mỏng nhẹ như một lớp da thứ hai, gần như "vô hình" sau khi tán đều.

Theo đó, hình thành lớp màng bảo vệ siêu mảnh, tệp nhanh vào bề mặt da mà không hề gây bí bách. Dù mỏng nhẹ, lớp "second skin" vẫn đủ khả năng chống lại tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và cả tia hồng ngoại - những tác nhân thúc đẩy lão hóa sớm.

Thành phần chính: octocrylene, titanium dioxide, ethylhexyl methoxycinnamate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước 4 nhóm tia gây hại gồm UVA, UVB, HEV và IR - các tác nhân gây nám sạm và lão hóa da sớm.



Kiểm soát bã nhờn hiệu quả, duy trì bề mặt da khô ráo nhưng không gây khô căng, phù hợp da dầu và da mụn.



Hiệu ứng nâng tone tinh tế, tiệp với tông da châu Á, không trắng bệch, không xỉn màu cuối ngày.



Công thức dịu nhẹ, phù hợp nhiều loại da, kể cả da dầu mụn, da nhạy cảm hoặc da yếu sau peel, laser.



Nhược điểm: Không phù hợp với nền da trắng sáng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.045.000 đồng/50ml

Với khả năng nâng tone tự nhiên, kiềm dầu tốt và hỗ trợ giữ lớp trang điểm bền màu giữa thời tiết nắng nóng. Nếu đang tìm một sản phẩm vừa bảo vệ da vừa giúp gương mặt luôn tươi tắn, rạng rỡ suốt ngày dài, 3 cái tên trên chắc chắn là những gợi ý rất đáng để trải nghiệm.