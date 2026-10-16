Đã khâu eo vẫn dọa sinh non, lần mang thai sau 10 năm bác sĩ chọn cách nào để giữ thai?

Mất con ở tuần thai 22, lần mang thai sau vẫn nhiều lần dọa sinh non

Năm 2014, trong lần mang thai đầu tiên, chị H. mất thai ở tuần 22 do hở eo cổ tử cung. Hai năm sau, chị mang thai lần thứ hai và đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu theo dõi thai kỳ. Sau khi đánh giá tiền sử sản khoa, BS.CKII Nguyễn Duy Linh - Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, chỉ định khâu cổ tử cung dự phòng qua ngả âm đạo khi thai được 14 tuần.

Tuy nhiên, đến tuần thai 22, cổ tử cung vẫn tiếp tục ngắn và mở dần dù đã được can thiệp. Thai phụ nhiều lần phải nhập viện vì dọa sinh non, trải qua gần 4 tháng theo dõi và điều trị. Sau hành trình đầy lo lắng, thai kỳ cuối cùng kéo dài đến tuần 38 và chị sinh một bé gái khỏe mạnh.

Mười năm sau, chị H. bất ngờ phát hiện mình mang thai lần nữa. Niềm vui đón nhận tin có thêm thành viên mới đi cùng nỗi lo liệu những diễn tiến bất lợi của thai kỳ trước có lặp lại hay không. Với tiền sử sản khoa đặc biệt, nhất là tình trạng cổ tử cung vẫn tiếp tục ngắn và mở dù đã được khâu qua ngả âm đạo ở lần mang thai trước, các bác sĩ phải cân nhắc kỹ lưỡng: tiếp tục phương pháp cũ hay lựa chọn một giải pháp khác phù hợp hơn?

Khâu cổ tử cung qua đường bụng: bước ngoặt sau một thập kỷ

Sau khi đánh giá toàn diện tiền sử sản khoa và diễn tiến thai kỳ trước, ê-kíp nhận định nội soi khâu cổ tử cung qua đường bụng là lựa chọn phù hợp hơn cho lần mang thai này, thay vì tiếp tục khâu cổ tử cung qua ngả âm đạo như trước.

Theo BS.CKII Nguyễn Duy Linh, việc lựa chọn phương pháp can thiệp cần dựa trên toàn bộ diễn tiến của thai kỳ trước. Dù chị H. đã sinh con ở tuần 38, thai kỳ vẫn trải qua thời gian dài điều trị do cổ tử cung tiếp tục ngắn, mở và nhiều lần xuất hiện tình trạng dọa sinh non.

Khác với phương pháp khâu qua ngả âm đạo, khâu cổ tử cung qua đường bụng cho phép đặt vòng khâu ở vị trí cao hơn, gần chỗ nối giữa cổ tử cung và thân tử cung. Đây không phải là phương pháp áp dụng thường quy cho tất cả thai phụ có nguy cơ sinh non. Kỹ thuật này thường được cân nhắc ở những trường hợp từng khâu cổ tử cung qua ngả âm đạo nhưng vẫn xảy ra sẩy thai muộn hoặc sinh non rất sớm, hoặc khi điều kiện giải phẫu cổ tử cung không phù hợp để thực hiện khâu qua ngả âm đạo.

Đặc biệt, khâu cổ tử cung qua đường bụng khi tử cung đang mang thai đòi hỏi thao tác chính xác và thận trọng nhằm hạn chế nguy cơ chảy máu cũng như những tác động không mong muốn đến thai kỳ.

Khi trở lại bệnh viện, thai của chị H. được 11 tuần 4 ngày. Sau khi được tư vấn, gia đình đồng thuận thực hiện phẫu thuật. Một ngày sau, khi thai được 11 tuần 5 ngày, chị được phẫu thuật nội soi khâu cổ tử cung qua đường bụng. Ca mổ diễn ra thuận lợi, tình trạng của mẹ và thai ổn định sau can thiệp.

Sau khâu cổ tử cung qua đường bụng, thai kỳ diễn tiến thuận lợi đến hơn 38 tuần

Sau phẫu thuật, chị H. tiếp tục khám thai và theo dõi định kỳ. Chị có thể sinh hoạt, làm việc ở mức độ phù hợp với tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của bác sĩ, không phải nằm nghỉ kéo dài nhiều tháng như trong thai kỳ trước.

Những tháng tiếp theo diễn ra thuận lợi. Thai kỳ kéo dài đến hơn 38 tuần, các bác sĩ lên kế hoạch mổ lấy thai khi thai đủ tháng. Một bé trai khỏe mạnh chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Nhớ lại thời điểm quyết định phẫu thuật khi thai mới hơn 11 tuần, chị H. cho biết ban đầu bản thân khá lo lắng vì chưa từng nghe đến phương pháp này. Sau khi được bác sĩ giải thích về lợi ích cũng như những nguy cơ có thể xảy ra đối với mẹ và thai nhi, chị cùng gia đình đã đồng thuận thực hiện.

"Với tiền sử sản khoa đặc biệt của chị H., chúng tôi kỳ vọng việc đặt vòng khâu ở vị trí cao hơn qua ngả bụng sẽ giúp nâng đỡ cổ tử cung tốt hơn, qua đó giảm nguy cơ lặp lại những diễn tiến bất lợi của thai kỳ trước", BS.CKII Nguyễn Duy Linh chia sẻ.

Khâu cổ tử cung qua đường bụng khi đang mang thai: một kỹ thuật phức tạp

Nội soi khâu cổ tử cung qua đường bụng trong thai kỳ là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu. Khi mang thai, tử cung lớn dần, hệ thống mạch máu tăng sinh và các cấu trúc giải phẫu cũng có sự thay đổi. Vì vậy, quá trình phẫu thuật cần được thực hiện chính xác để đặt vòng khâu đúng vị trí, đồng thời hạn chế tối đa những nguy cơ có thể xảy ra đối với mẹ và thai nhi.

Nếu đã có chỉ định, khâu cổ tử cung qua đường bụng thường được ưu tiên thực hiện trước khi mang thai. Trong trường hợp thai phụ đã mang thai, phẫu thuật có thể được cân nhắc ở giai đoạn sớm của thai kỳ sau khi đánh giá kỹ lưỡng lợi ích và nguy cơ đối với mẹ và thai nhi.

Do vòng khâu cổ tử cung qua đường bụng thường được giữ lại, thai phụ cần được lên kế hoạch mổ lấy thai vào thời điểm phù hợp, trước khi chuyển dạ.