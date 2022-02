Da LAB 'giấu vợ' đổ tiền làm MV như phim khoa học viễn tưởng

Sau tập 1 với 2 khách mời Chloe Nguyễn, An Phương và các giải đáp về việc sáng tạo nội dung mảng làm đẹp; chương trình "Trở thành nhà sáng tạo YouTube" tiếp tục quay trở lại với 2 khách mời An Coong - Mai Anh Tài - những nhà sáng tạo nổi bật ở mảng âm nhạc. Trong số lần này, An Coong và Mai Anh Tài sẽ chia sẻ nhiều trải nghiệm liên quan đến chuyện bản quyền, tác quyền nhạc trên YouTube cũng như những định kiến thường gặp nhất về những nhà sáng tạo chuyên cover nhạc. Đón xem tập 2 "Trở thành nhà sáng tạo YouTube" trên Thanhnien.vn, YouTube Báo Thanh Niên và Facebook Báo Thanh Niên vào lúc 20 giờ ngày 22.2.2022.