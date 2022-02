Đà Lạt: Bắt quả tang 3 người thu tiền du khách đến săn mây đồi Đa Phú

Chiều 14.2, lãnh đạo Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Lạt cho biết đang phối hợp với Công an P.7 (Đà Lạt) làm rõ để xử lý 3 người có hành vi thu tiền bất hợp pháp khi các du khách đến tham quan và săn mây tại đồi Đa Phú (P.7, TP.Đà Lạt).

Trước đó, theo phản ánh của nhiều du khách đi săn mây lúc sáng sớm tại đồi Đa Phú, có nhóm thanh niên đứng ra nhận giữ xe và thu tiền với giá cao ngất. Nhận tin báo, lúc 5 giờ ngày 13.2, Công an P.7 tổ chức kiểm tra, phát hiện 3 người gồm: Nguyễn Anh Quốc (39 tuổi, ngụ đường Cao Bá Quát, P.7, TP.Đà Lạt) cùng Nguyễn Anh Hải và Nguyễn Anh Việt (trú cùng địa chỉ) đang đón đường du khách lên tham quan và chụp hình săn mây tại đồi Đa Phú. Nhóm người này tự nhận giữ xe máy miễn phí cho du khách, nhưng sau khi khách xuống núi để về thì được yêu cầu phải trả 50.000 đồng/xe thì mới được lấy xe.

Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận việc thu tiền của du khách là tự phát và đã thực hiện từ ngày mồng 6 Tết (6.2) đến khi bị lực lượng công an phát hiện.





Theo Công an TP. Đà Lạt, khu vực này là điểm tham quan dã ngoại miễn phí, dịp tết Nhâm Dần rất nhiều du khách tìm đến để săn mây, ghi lại những hình ảnh thơ mộng của đất trời Đà Lạt.

Với hành vi tổ chức thu tiền của nhóm người trên là sai quy định, Công an P.7 lập biên bản và chuyển hồ sơ lên Công an TP.Đà Lạt để xử lý về hành vi thu tiền bất hợp pháp của khách du lịch, theo điểm c, khoản 4, điều 6, Nghị định 45/2019, với mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.