Đà Lạt: Doanh nghiệp tự ý dựng hàng rào lấn chiếm lề đường Hồ Xuân Hương

Ngày 9.5, PV Thanh Niên đến đường Hồ Xuân Hương thuộc địa bàn P.9 và P.12 (Đà Lạt), ghi nhận về việc người dân Tổ dân phố Hồ Than Thở (P.12, TP.Đà Lạt), phản ánh Công ty TNHH Thùy Dương (doanh nghiệp quản lý khai thác di tích thắng cảnh hồ Than Thở), tự ý dựng hàng rào sắt lấn chiếm lề đường Hồ Xuân Hương để trồng cây xanh và hoa.

Doanh nghiệp tự ý dựng hàng rào sắt lấn chiếm lề đường Hồ Xuân Hương để trồng cây xanh và hoa ẢNH: LÂM VIÊN

Điều đáng nói, khu vực doanh nghiệp tự dựng hàng rào lấn chiếm lề đường nằm ngay ngã ba khu dân cư, có nhiều phương tiện xe cộ lưu thông, gây mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, doanh nghiệp trên còn chiếm dụng hết phần lề đường bên địa giới P.12 (phía hồ Than Thở), dài khoảng 500 m, từ ngã ba Tổ dân phố Hồ Than Thở đến đập hồ Than Thở để trồng cây, trồng cỏ.

Người dân nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng và tại các buổi tiếp công dân; đề nghị cơ quan chức năng xử lý, yêu cầu doanh nghiệp trả lại lề đi bộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý rốt ráo.

Việc doanh nghiệp tự ý dựng hàng rào lấn chiếm lề đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

ẢNH: LÂM VIÊN

UBND P.12 cho biết, cuối tháng 3.2025, sau khi nhận được phản ánh của người dân, cơ quan chức năng của P.12 đã làm việc với chủ đầu tư Khu du lịch hồ Than Thở, xác định phần hàng rào mà Công ty TNHH Thùy Dương tự dựng nằm trên lộ giới đường Hồ Xuân Hương. UBND P.12 yêu cầu công ty trên phải tháo dỡ toàn bộ phần hàng rào vi phạm. Thế nhưng, đến nay Công ty TNHH Thùy Dương vẫn chưa tháo dỡ hàng rào chiếm lề đường, vi phạm lộ giới dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương.

Liên quan vụ việc này, trưa 9.5, lãnh đạo UBND P.12 cho biết địa phương đang cho kiểm tra và sẽ chỉ đạo tháo dỡ ngay hàng rào sắt mà doanh nghiệp dựng sai quy định, lấn chiếm lề đường Hồ Xuân Hương.