Đà Lạt đồng loạt làm sạch phố phường, trồng hoa đón Festival Hoa 2026





Các lực lượng tập trung tại Vườn hoa Đà Lạt, hưởng ứng đợt ra quân làm đẹp phố phường, đón Festival Hoa Đà Lạt 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Làm sạch từ đường phố đến khu dân cư

Ngày 4.10, phường Xuân Hương - Đà Lạt và phường Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức ra quân hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh", đồng thời triển khai chiến dịch "Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh", hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Sau lễ phát động, các lực lượng trên địa bàn hai phường đồng loạt triển khai nhiều phần việc, từ vệ sinh đường phố, khu vực công cộng đến trồng hoa, cây xanh và chỉnh trang cảnh quan.

Phát quang cỏ dại, thu gom rác ven đường, góp phần làm sạch cảnh quan đô thị Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, hoạt động tập trung ở khu vực quanh hồ Mê Linh và các tuyến Trần Nhân Tông, Phù Đổng Thiên Vương, Mê Linh, Chi Lăng, Phan Chu Trinh. Các lực lượng tiến hành thu gom rác, phát quang, chỉnh trang cảnh quan, xóa quảng cáo không phù hợp trên các tuyến đường.

Một gian hàng "Đổi rác lấy quà" với thông điệp "Vì Lâm Viên - Đà Lạt xanh" cũng được tổ chức, góp phần vận động người dân phân loại, thu gom rác và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, hoạt động được triển khai đồng loạt tại 37 tổ dân phố, cùng các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Các lực lượng tập trung làm sạch đường phố, khu vực công cộng, chăm sóc cây xanh, hoa và chỉnh trang cảnh quan quanh hồ Xuân Hương.

Các lực lượng tham gia trồng mai anh đào trong công trình “Hàng cây dân vận” ẢNH: LÂM VIÊN

Phường cũng vận động các hộ dân trồng, chăm sóc hoa và cây xanh trước nhà, qua đó từng bước hình thành những tuyến phố xanh, sạch, đẹp, tạo sự đồng bộ thay vì chỉ tập trung chỉnh trang ở khu vực trung tâm.

Trồng thêm hoa, cây xanh tạo dấu ấn Đà Lạt

Không chỉ làm sạch môi trường, hai phường còn triển khai nhiều công trình trồng hoa, cây xanh nhằm tạo thêm những không gian đặc trưng cho đô thị Đà Lạt.

Người dân mang giấy, bìa carton đến gian hàng “Đổi rác lấy quà”, hưởng ứng thông điệp “Vì Lâm Viên - Đà Lạt xanh” ẢNH: LÂM VIÊN

Tại phường Lâm Viên – Đà Lạt, công trình "Hàng cây dân vận" được triển khai tại khu 11, tiểu khu 144B. Khoảng 600 cây mai anh đào được trồng dọc lối vào khu sản xuất giáp Thung lũng Tình yêu. Công trình vừa góp phần phủ xanh cảnh quan, vừa hướng đến tạo thêm tuyến hoa đặc trưng khi Festival Hoa Đà Lạt diễn ra.

Bên cạnh đó, các tổ dân phố trên địa bàn phường triển khai mô hình "Mỗi tổ dân phố, một tuyến đường hoa". Cùng với trồng hoa, người dân được vận động thu gom, phân loại rác; phát quang bụi rậm, cỏ dại; khơi thông cống rãnh, mương thoát nước và chăm sóc cây xanh.

Trồng hoa dọc đường Mai Anh Đào, tạo thêm sắc màu cho phố núi trước thềm Festival Hoa Đà Lạt 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với chất thải phát sinh từ sản xuất nông nghiệp, địa phương vận động người dân thu gom, tập kết và xử lý đúng quy định, không xả xuống mương, suối hoặc khu vực công cộng.

Trong khi đó, phường Xuân Hương - Đà Lạt chú trọng phát huy vai trò của từng hộ gia đình trong việc tạo cảnh quan từ trước cửa nhà. Người dân được vận động trồng thêm hoa, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh, không để rác thải làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt phát động ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI ẢNH: LÂM VIÊN

Các phần việc được thực hiện theo hướng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên những khu vực công cộng và các tuyến đường có đông người dân, du khách qua lại.

Huy động cộng đồng cùng làm đẹp phố núi

Điểm chung trong đợt ra quân của hai phường là không chỉ huy động lực lượng chính quyền mà còn mở rộng sự tham gia của người dân, tổ dân phố, cơ quan, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và các cơ sở lưu trú.

Các lực lượng phường Lâm Viên - Đà Lạt hưởng ứng ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị ẢNH: LÂM VIÊN

Các đơn vị được vận động chỉnh trang khuôn viên, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh, sắp xếp cảnh quan gọn gàng, sạch đẹp. Từ đó, việc xây dựng đô thị xanh không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà trở thành phần việc thường xuyên của cộng đồng.

Tại khu vực Thung lũng Tình yêu, Khu du lịch TTC - Thung lũng Tình yêu tiếp tục thực hiện tuyến đường hoa dọc đường Mai Anh Đào dài gần 2 km, góp thêm một không gian hoa phục vụ người dân và du khách.

Những luống hoa nhiều màu sắc dọc đường Mai Anh Đào góp phần làm đẹp cảnh quan Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Theo các địa phương, việc trồng một khóm hoa, chăm sóc một hàng cây hay làm sạch một đoạn đường đều là những việc làm cụ thể góp phần hình thành diện mạo đô thị văn minh. Quan trọng hơn, các hoạt động này hướng đến tạo thói quen giữ gìn môi trường, chăm sóc cảnh quan lâu dài, thay vì chỉ chỉnh trang trong thời gian diễn ra lễ hội.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026. Vì vậy, việc đồng loạt làm sạch phố phường, trồng thêm hoa và cây xanh được xem là một trong những hoạt động thiết thực chuẩn bị cho sự kiện, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Đà Lạt xanh, sạch, đẹp, thân thiện trong mắt người dân và du khách.