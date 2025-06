Đà Lạt được mệnh danh thành phố của mùa xuân vĩnh cửu

Ngày 21.6, lãnh đạo Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin TP.Đà Lạt cho biết, theo công bố mới nhất của nền tảng du lịch kỹ thuật số hàng đầu thế giới Agoda, TP.Đà Lạt lọt vào Top điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Á.

Cụ thể, Đà Lạt xếp thứ 6 trong danh sách, sau Kovalam (Ấn Độ), Gangwon-do (Hàn Quốc), Beppu (Nhật Bản), Chiang Rai (Thái Lan) và Coron (Philippines).

Trung tâm TP.Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Thành phố của mùa xuân vĩnh cửu

Theo đó, Agoda giới thiệu Đà Lạt (Việt Nam) được mệnh danh là "Thành phố của mùa xuân vĩnh cửu". Khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của Đà Lạt khiến nơi đây trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu cho du khách.

Không chỉ thế, đến Đà Lạt, du khách có thể thưởng thức các bữa ăn hữu cơ từ nông trại đến bàn ăn; khám phá các vườn hoa và thư giãn với các liệu pháp spa lấy cảm hứng từ truyền thống Việt Nam. Cũng theo Agoda, những điểm đến trong danh sách là nơi hoàn hảo cho du khách tìm kiếm trải nghiệm toàn diện, tập trung vào các vấn đề sức khỏe.

Khu du lịch hồ Tuyền Lâm nơi có nhiều khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe ẢNH: LÂM VIÊN

Xu hướng hiện nay, du lịch chăm sóc sức khỏe đang phát triển mạnh mẽ khi ngày càng nhiều người ưu tiên tìm kiếm những nơi nghỉ ngơi kết hợp giữa thư giãn và chăm sóc sức khỏe bản thân.

Ông Andrew Smith, Phó chủ tịch cấp cao của Agoda, chia sẻ: "Du lịch chăm sóc sức khỏe là tìm kiếm sự cân bằng và châu Á mang đến một số trải nghiệm độc đáo và trẻ hóa nhất trên thế giới. Du khách khám phá những điểm đến tuyệt vời này, nơi họ có thể thư giãn, nạp lại năng lượng và kết nối lại với chính mình".

Samten Hill - khu du lịch tâm linh ẢNH: LÂM VIÊN

Khách đến Đà Lạt tiếp tục tăng

Ông Trần Thanh Hoài, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Lâm Đồng, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng số du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP.Đà Lạt và một số địa phương trong tỉnh ước đạt hơn 6,22 triệu lượt khách (tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2024). Khách quốc tế ước đạt 495.000 lượt khách (tăng 64,5% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, khách lưu trú ước đạt 4,71 triệu lượt khách (tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2024).

Ông Hoài cho biết thêm, riêng tháng 6.2025, tháng đầu mùa hè tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt 1,25 triệu lượt (tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2024).

Công viên ánh sáng ở hồ Than Thở ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo ông Hoài, thời gian qua, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động đầu tư nâng cấp và bổ sung nhiều sản phẩm, dịch vụ mới; cụ thể, tiếp tục ưu tiên phát triển 4 nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh gồm: du lịch sinh thái gắn với tham quan, văn hóa; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí; du lịch thể thao mạo hiểm; du lịch canh nông (nông nghiệp) và đa dạng hóa các nhóm sản phẩm du lịch hỗ trợ như: chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực, du lịch tâm linh.

Đặc biệt để phát triển kinh tế ban đêm, TP.Đà Lạt đã và đang hình thành các mô hình dịch vụ du lịch về đêm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan trải nghiệm của du khách. Cụ thể, Delight Park Đà Lạt - Công viên giải trí hoa và ánh sáng nghệ thuật (Khu du lịch hồ Than Thở) được khai trương ngày 25.4 vừa qua, với 7 khu vực trải nghiệm ánh sáng gắn liền với các chủ đề khác nhau, cung cấp thêm sản phẩm mới, mở ra một không gian giao thoa độc đáo giữa truyền thuyết - văn hóa - lịch sử để phục vụ người dân và du khách.