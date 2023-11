Đà Lạt: Khởi tố nhóm chuyên trộm cắp chậu hoa, bình gốm cổ

Ngày 3.11, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ trộm cắp chậu hoa, bình gốm cổ trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Tang vật vụ án trộm cắp chậu hoa, bình gốm cổ LÂM VIÊN

Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Trương Văn Thắng (31 tuổi, ngụ TT.Nam Ban, H.Lâm Hà); Bùi Văn Quân (20 tuổi), Đinh Hòa Bình (44 tuổi), Trần Quang Huy (17 tuổi), Lê Nhựt Minh (36 tuổi) và Lê Thị Ngọc Quỳnh (42 tuổi, đều ngụ tại TP.Đà Lạt).

Bị can Lê Nhựt Minh CÔNG AN CUNG CẤP

Bị can Đinh Hòa Bình CÔNG AN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã phản ánh, sáng 24.10, anh T. là nhân viên bảo vệ XQ Sử quán Đà Lạt (P.8, TP.Đà Lạt), phát hiện Thắng lấy trộm 3 bình gốm bát tràng đang trưng bày trong phòng tranh của công ty.

Khi thấy anh T. thì Thắng bỏ chạy ra ngoài đường. Anh T. hô hoán và đuổi theo thì Thắng vừa chạy vừa ném 3 chiếc bình gốm xuống đường, bể cả 3 bình, cầm dao đe dọa những người đuổi theo. Sau đó nghi phạm này leo lên mái nhà người dân bên cạnh công ty và trốn thoát, bỏ lại 1 chiếc xe máy BS 49H1 - 477.56, đôi dép và con dao tại hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Đà Lạt phối hợp Công an P.8 truy xét, xác định Thắng là nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên. Sau khi trộm cắp tài sản, Thắng đi về phòng trọ trên đường Trần Phú, P.3, TP.Đà Lạt.

Bị can Trương Văn Thắng CÔNG AN CUNG CẤP

Bị can Lê Thị Ngọc Quỳnh CÔNG AN CUNG CẤP

Khi kiểm tra phòng trọ, cơ quan chức năng phát hiện có Bình, Huy, Quân, Minh và Thắng là những người đều dương tính với ma túy. Minh là chủ nhà trọ trên, đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan công an phát hiện và thu giữ tại nơi cư trú của Minh và trong dãy nhà trọ có gần 600 chậu hoa, bình gốm, đôn cổ các loại. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Quỳnh cùng tham gia trộm cắp chậu hoa, bình gốm với nhóm của Minh.

Cơ quan chức năng kiểm kê và thu giữ bình gốm trong vụ án LÂM VIÊN

Ban ngày, các nghi phạm đi dò tìm chậu, đôn, bình cổ trên địa bàn Đà Lạt. Khi phát hiện những tài sản trên thì chụp ảnh hoặc miêu tả đặc điểm để Minh "thẩm định giá". Nếu là đồ cổ có giá trị thì Minh sẽ thông báo để các đồng bọn lấy trộm. Sau khi lấy trộm chậu, đôn, bình gốm mang về nhà và phòng trọ của Minh cất giấu. Minh là người tiêu thụ những tài sản này và trả tiền cho những người lấy trộm.

Chậu hoa trộm cắp được cất giữ trong nhà bị can Minh LÂM VIÊN

Bước đầu điều tra, Công an TP.Đà Lạt xác định từ ngày 13 - 24.10 nhóm bị can trên đã thực hiện ít nhất 5 vụ trộm chậu hoa, bình gốm, đá quý trên địa bàn TP.Đà Lạt. Tổng số tài sản 5 vụ trộm lên đến hàng trăm triệu đồng. Công an TP.Đà Lạt tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.