Đà Lạt: Phát hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Trước đó, chiều tối 7.7, Đội QLTT số 1 tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lực lượng công an và Phòng Y tế TP.Đà Lạt kiểm tra đột xuất Công ty CP WE Việt Nam (đường An Bình, P.3), phát hiện nhiều sai phạm trong kinh doanh và an toàn thực phẩm.



Lực lượng QLTT Lâm Đồng thu giữ hàng trăm kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc LÂM VIÊN

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện 212 kg các loại thực phẩm đông lạnh đóng gói không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: Phi lê nai, dẻ sườn bò, thịt đà điểu, vú heo, cá hồi… tổng trị giá hàng hóa theo giá công ty này niêm yết là trên 24 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện chủ cơ sở này không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; sử dụng người trực tiếp kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Kiểm tra đột xuất Công ty CP WE Việt Nam LÂM VIÊN

Theo một cán bộ Chi cục QLTT Lâm Đồng, với các lỗi sai phạm trên, chủ cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt 71 triệu đồng; đồng thời cơ quan chức năng sẽ tiêu hủy toàn bộ thực phẩm đóng gói không rõ nguồn gốc kể trên.