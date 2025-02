Đà Lạt: Phát hiện thi thể nổi trên hồ Xuân Hương

Đầu giờ chiều 17.2, người dân hiếu kỳ tụ tập bên bờ hồ Xuân Hương, đoạn trước công viên Xuân Hương (TP.Đà Lạt), theo dõi lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN tỉnh Lâm Đồng vớt thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ.

Xe cứu thương tới hồ Xuân Hương chở thi thể người xấu số ẢNH: L.V.

Trước đó, người dân phát hiện thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt hồ và báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều một xe chuyên dụng cùng các chiến sĩ đến tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Bên cạnh đó, lực lượng Công an địa phương cũng có mặt tại hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông.

Đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi lực lượng chức năng vớt thi thể người xấu số ở hồ Xuân Hương ẢNH: L.V.

Theo cơ quan chức năng TP.Đà Lạt thi thể người xấu số vừa được vớt lên có mang theo căn cước tên Huỳnh Quang H. (38 tuổi, ở đường Đào Duy Từ, TP.Đà Lạt).

Đưa thi thể người xấu số lên bờ ẢNH: LV

Sau khi đưa lên bờ, thi thể người xấu số được xe cấp cứu đưa về Nhà từ biệt Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân tử vong, phục vụ công tác điều tra vụ việc.