Đà Lạt thành lập Chi hội Những người ái mộ bác sĩ Yersin

Ngày 17.10, Chi hội Những người ái mộ bác sĩ Yersin tại Đà Lạt chính thức ra mắt, đánh dấu bước tiến trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn mà nhà khoa học kiệt xuất để lại trên vùng đất cao nguyên Lâm Viên.

Ra mắt Ban chấp hành Chi hội Những người ái mộ bác sĩ Yersin tại Đà Lạt ẢNH: CTV

Với Đà Lạt, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt. Năm 1893, trong hành trình thám hiểm cao nguyên, bác sĩ Alexandre Yersin đã đặt chân đến cao nguyên Lâm Viên, mở ra câu chuyện khai phá gắn với sự hình thành và phát triển của đô thị Đà Lạt. Hơn một thế kỷ trôi qua, dấu ấn của ông vẫn hiện diện trong ký ức, lịch sử và tình cảm của nhiều thế hệ người dân địa phương.

Lan tỏa di sản bác sĩ Yersin bằng những việc làm thiết thực

Tại hội nghị thành lập, ông Lê Anh Kiệt, nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP.Đà Lạt (cũ), được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Những người ái mộ bác sĩ Alexandre Yersin tại Đà Lạt nhiệm kỳ thứ nhất.

Theo ông Kiệt, nhiệm vụ trước mắt là xây dựng chi hội thành một tập thể đoàn kết, tâm huyết, hoạt động thiết thực và bền vững. Mỗi hội viên không chỉ thể hiện lòng ngưỡng mộ đối với bác sĩ Yersin mà còn góp phần lan tỏa những giá trị ông để lại, từ tinh thần ham học hỏi, niềm say mê khoa học đến lòng nhân ái và ý thức phụng sự cộng đồng.

Ông Lê Anh Kiệt cho biết chi hội định hướng gắn việc tri ân bác sĩ Yersin với các chương trình xã hội, thiện nguyện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ẢNH: CTV

Trong thời gian tới, chi hội sẽ từng bước xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường giao lưu, kết nối với Hội những người ái mộ bác sĩ Alexandre Yersin tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan, đơn vị, trường học liên quan. Những buổi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Yersin, hoạt động giáo dục truyền thống và khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo trong giới trẻ sẽ được chú trọng.

Giới thiệu các tác phẩm viết về bác sĩ Yersin tại lễ ra mắt Chi hội Những người ái mộ bác sĩ Yersin tại Đà Lạt ẢNH: A.K

Bên cạnh đó, chi hội định hướng gắn việc tri ân danh nhân với các chương trình xã hội, thiện nguyện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Qua những việc làm cụ thể, các giá trị nhân văn mà Yersin theo đuổi sẽ không chỉ được nhắc lại trong những dịp kỷ niệm, mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày.

Chi hội cũng hướng đến kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học với tiềm năng du lịch của Đà Lạt, góp phần giúp người dân, du khách hiểu sâu hơn về hành trình khám phá cao nguyên của Yersin và những đóng góp của ông đối với vùng đất này.

Tượng bác sĩ Yersin trong công viên Yersin cạnh quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Việc thành lập chi hội tại Đà Lạt còn mang ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và Thụy Sĩ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Cuộc đời của Yersin là câu chuyện đẹp về một người con Thụy Sĩ dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu, làm việc và gắn bó với Việt Nam. Ông trở thành nhịp cầu kết nối hai đất nước bằng tri thức, tình hữu nghị và khát vọng cống hiến cho nhân loại.

Từ dấu mốc năm 1893 đến sự ra đời của chi hội hôm nay, câu chuyện Alexandre Yersin tiếp tục được viết bằng tình cảm và trách nhiệm của những người yêu mến ông.

Bác sĩ Yersin - nhà khoa học phụng sự nhân loại Sinh năm 1863 tại Thụy Sĩ, Alexandre Yersin là bác sĩ, nhà vi sinh vật học và nhà thám hiểm có nhiều đóng góp quan trọng cho khoa học thế giới. Năm 1894, ông phát hiện vi khuẩn gây bệnh dịch hạch tại Hồng Kông, mở ra bước tiến quan trọng trong nghiên cứu căn bệnh từng gây ra những đại dịch nghiêm trọng cho nhân loại. Không gian trưng bày hình ảnh bác sĩ Yersin tại lễ ra mặt Chi hội những người yêu mến bác sĩ Yersin tại Đà Lạt ẢNH: A.K Không chỉ ghi dấu trong lĩnh vực y học, Yersin còn dành nhiều năm nghiên cứu tại Đông Dương, thực hiện các công trình về nông nghiệp, chăn nuôi và cây trồng. Ông góp phần đặt nền móng cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại Nha Trang, gắn với sự hình thành Viện Pasteur Nha Trang và những nỗ lực phát triển nông nghiệp ở cao nguyên. Điều khiến Yersin được nhiều thế hệ người Việt kính trọng không chỉ nằm ở tài năng khoa học, mà còn ở lối sống giản dị, khiêm nhường và tinh thần tận tụy vì con người. Ông chọn gắn bó lâu dài với Việt Nam, gần gũi với người dân, chăm lo sức khỏe cộng đồng và dành tâm huyết cho những công việc có ích.



