Đà Lạt: Truy tìm kẻ cầm đầu nhóm côn đồ chém người dã man

Chiều 9.6, Công an TP.Đà Lạt cho biết đang truy tìm Phạm Hoàng Lượng (22 tuổi, ngụ H.Tiền Hải, Thái Bình), nghi can cầm đầu nhóm côn đồ chém người bị trọng thương xảy ra tại quán cà phê Dạ Lý Hương (P.2, Đà Lạt).

Cùng ngày, Công an TP.Đà Lạt phối hợp với Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng giám định thương tật nạn nhân bị chém là anh P.H.H.D (26 tuổi, ngụ P.11, TP.Đà Lạt).

Theo hồ sơ công an, vào khoảng 16 giờ 45 ngày 14.4, khi anh D. đang ngồi uống cà phê tại quán Dạ Lý Hương, có 6 thanh niên đi trên 3 xe máy tới quán. Tại đây có 3 thanh niên mang theo dao, rựa xông vào quán chém anh D. tới tấp sau đó rời khỏi hiện trường.





Hậu quả, anh D. bị chém gần đứt lìa bàn tay trái, tổn thương dây thần kinh quay, đứt gân duỗi, đứt gân gấp; bàn tay phải bị chém nát; đầu gối và cẳng chân cũng bị chém trọng thương. Anh D. được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an P.2 và Đội Hình sự Công an TP.Đà Lạt đã đến hiện trường, đồng thời trích xuất camera an ninh để hỗ trợ làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định Phạm Hoàng Lượng là nghi can cầm đầu nhóm côn đồ nói trên.

Lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt cho biết đang chờ kết quả giám định pháp y để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” đối với Lượng và nhóm côn đồ chém người dã man.