Xông vào quán ốc, chém gục thực khách: Mâu thuẫn từ tiếng pô xe

Ngày 7.6, Công an Q.Bình Tân lập hồ sơ, lấy lời khai các nghi can Trần Văn Nghĩa (27 tuổi, quê An Giang), Lý Minh Thắng (21 tuổi, quê Sóc Trăng) và Dương Đan Huy (19 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về vụ nhóm người xông vào quán ốc trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B, dùng hung khí chém gục một thực khách tại quán.

Theo thông tin ban đầu, tối 5.6, Hậu chạy xe máy chở vợ lưu thông trên đường ở P.Bình Hưng Hoà B. Bức xúc vì tiếng pô xe của Hậu nổ lớn, một nhóm 5 thanh niên đi trên đường vây đánh Hậu và Hậu bỏ chạy.

Sau đó, nhóm thanh niên này ghé vào một quán ốc trên đường Số 6 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) ngồi ăn nhậu.

Lúc này, Hậu phát hiện nhóm đánh mình ngồi nhậu tại đây nên chạy xe về gọi Nghĩa, Thắng, Huy cùng nhiều người khác (khoảng 10 người) mang theo hung khí như kiếm Nhật, gậy đánh golf kéo đến quán ốc.





Vừa chạy xe đến quán ốc, nhóm Hậu lao vào cầm hung khí tấn công khiến những người trong quán tháo chạy tán loạn. Trong đó, anh H.V.B. (22 tuổi) không kịp chạy bị nhóm Hậu đánh, chém gục tại chỗ.

Gây án xong, nhóm Hậu lên xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và đưa Nghĩa, Thắng, Huy về làm việc. Riêng Hậu và một số người liên quan đã bỏ trốn. Công an kêu gọi những người này ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra vụ mang hung khí chém gục thực khách ở quán ốc.