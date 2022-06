Cần Thơ: Nghi can lừa đảo hơn 4 tỉ đồng của hàng trăm sinh viên ra đầu thú

Ngày 5.6, thượng tá Trần Đình Kiên, Phó trưởng Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), cho biết Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên (SV) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, Công an Q.Ninh Kiều tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Đức.

Theo phản ánh, có hơn 300 SV đang theo học tại các trường CĐ, ĐH trên địa bàn TP.Cần Thơ bỗng bị ôm khoản nợ từ 15 - 60 triệu đồng do đứng tên làm hồ sơ mua hàng trả góp (gồm điện thoại di động, laptop) theo mời gọi của Đức.

Với chiêu trò đánh vào tâm lý của SV muốn kiếm thêm tiền trang trải việc học, Đức lân la làm quen, kết nối kiểu truyền miệng để giới thiệu SV đứng tên mua hàng trả góp với thủ tục đơn giản.

Từ năm 2020 đến nay, Đức đã dụ dỗ trên 300 SV đứng tên hồ sơ vay mua hàng trả góp rồi rời khỏi địa phương, khiến nhiều SV bỗng dưng ôm nợ, bị bên cho vay liên tục siết nợ, hăm dọa gây tâm lý hoang mang, lo sợ, nhiều em phải bảo lưu kết quả học tập để làm thêm, làm thuê kiếm tiền trả nợ.





Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an Q.Ninh Kiều vào cuộc xác minh, làm rõ.

Công an Q.Ninh Kiều xác định Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương nên vận động gia đình kêu gọi ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Sau khi ra đầu thú, đêm 4.6, Công an Q.Ninh Kiều đã di lý Đức từ TP.HCM về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đức thừa nhận, bằng thủ đoạn trên, Đức lừa đảo hàng trăm SV trên địa bàn TP.Cần Thơ với số tiền khoảng 4 tỉ đồng.

Công an Q.Ninh Kiều thông báo những ai là nạn nhân bị Đức lừa đảo thì liên hệ Công an Q.Ninh Kiều để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.