Nghệ An: Bắt nghi can lừa bán phần mềm theo dõi, đọc trộm tin nhắn

Ngày 4.6, thông tin từ Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phùng Việt Hùng (31 tuổi, ngụ xã Cao Dương, H.Thanh Oai, TP.Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi rao bán phần mềm theo dõi, đọc trộm tin nhắn.

Trước đó, Công an H.Nghi Lộc phát hiện một số tài khoản trên mạng xã hội đăng tải thông tin rao bán các phần mềm theo dõi, giám sát điện thoại và rao bán thiết bị đọc trộm tin nhắn.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định có 2 website có tên miền thường xuyên đăng tải các nội dung này là phanmemtheodoi.com.vn và phanmemtheodoi.net do Phùng Việt Hùng làm chủ.

Để tạo niềm tin cho người mua, Hùng quảng cáo gói bảo hành trọn đời phần mềm có giá tiền 1,2 triệu đồng kèm số điện thoại liên hệ với nhiều tính năng như: Có thể định vị GPS theo dõi được khách hàng; đọc trộm, nghe lén được toàn bộ tin nhắn, danh bạ, số điện thoại liên lạc, thậm chí là toàn bộ nội dung chat, hình ảnh của người bị theo dõi.





Khi người mua đồng ý mua sản phẩm này, Hùng yêu cầu phải chuyển tiền trước rồi mới cấp tài khoản. Tuy nhiên, phần mềm nghi can này rao bán không thể theo dõi thiết bị cá nhân của người khác. Sau khi nhận được tiền, Hùng tìm cách trì hoãn, chặn số điện thoại của người mua để chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phùng Việt Hùng khai nhận với phương thức trên, từ năm 2021 đến nay, nghi can này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước, mỗi nạn nhân bị chiếm đoạt từ 2 đến 10 triệu đồng.

Sao kê các tài khoản ngân hàng của nghi can này, ban chuyên án xác định số tiền giao dịch liên quan đến hành vi lừa đảo mua bán phần mềm theo dõi, đọc trộm tin nhắn của nghi can Hùng từ năm 2021 đến nay là hơn 2 tỉ đồng. Công an H.Nghi Lộc thông báo bị hại của Phùng Việt Hùng liên hệ với Công an H.Nghi Lộc để được giải quyết.