Đã lớn tuổi, mất gốc tiếng Anh có còn kịp để học lại?

Về vấn đề này, thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa, 9.0 IELTS, Giám đốc học thuật tại DOL English, cho biết: Có 2 điều mà người lớn có thể sẽ gặp bất lợi hơn so với người trẻ khi học tiếng Anh. Một là vấn đề phát âm: thường những ai học tiếng Anh từ nhỏ sẽ có phát âm chuẩn hơn, càng lớn thì phát âm sẽ càng khó tự nhiên. Ta đành chấp nhận rằng sẽ không phát âm hay như khi học từ sớm, tuy nhiên nếu phát âm đủ đúng, để nghe được thì vẫn hoàn toàn được. Thứ hai là vấn đề thời gian: người lớn thường bận đi làm, có gia đình… nên ít có thời gian tiếp xúc tiếng Anh nhiều như người trẻ.

Về vấn đề này thì phương pháp Linearthinking lại giúp ích hiệu quả, vì Linearthinking hướng đến việc giúp người học có thể rút ngắn thời gian học, giúp nhanh tiến đến giai đoạn có thể đọc hiểu tốt, viết, nói… tốt học thông qua những tư duy khác nhau. Tuy nhiên vẫn phải có 1 khoảng thời gian tối thiểu để luyện tập để phát huy hiệu quả tối đa.