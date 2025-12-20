Da mặt bị khô nẻ được bơm căng mọng ‘ngập nước’ nhờ top 5 kem cấp ẩm

1. Kem dưỡng ẩm trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Top đầu kem dưỡng ẩm chuyên sâu là cái tên đến từ thương hiệu MD CARE. Phiên bản nâng cấp của MD CARE Brightening Blemish Cream gây ấn tượng mạnh mẽ khi bổ sung hexyl resorcinol 1% - hoạt chất thế hệ mới với cơ chế tác động kép: vừa giúp ức chế sự hình thành melanin gây sạm nám, vừa làm dịu và phục hồi da. Nhờ đó, sản phẩm đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm hoặc da đang gặp vấn đề tăng sắc tố. Công thức cải tiến vẫn giữ nguyên khả năng làm sáng da và mờ thâm, nhưng được tối ưu hơn về độ an toàn và hiệu quả dài hạn.

Kem MD CARE Brightening Blemish Cream còn được xem như "cánh tay phải" trong việc cải thiện sắc tố ở những vùng da tối màu do ma sát lâu ngày như đầu gối, khuỷu tay, vùng dưới cánh tay. Nhờ đó, làn da trở nên đều màu, sáng khỏe rạng rỡ từ gương mặt đến toàn thân. Đặc biệt, sản phẩm cũng có khả năng dưỡng ẩm chuyên sâu, giúp làn da căng bóng, mềm mại và khỏe mạnh.

Thành phần chính: Kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm dồi dào, hỗ trợ kích hoạt quá trình tái tạo tế bào mới, tăng sinh collagen, cho làn da mịn màng - tươi trẻ.

Loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, làm sạch lớp sừng già cỗi cho làn da mềm mịn và sáng bật tông.

Hỗ trợ giảm hình thành melanin, cải thiện da xỉn màu và làm mờ thâm mụn.

Làm sáng da dịu nhẹ, kết hợp khả năng kháng khuẩn, nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Hiệu quả trên vùng da tối màu như khuỷu tay, đầu gối, nách…, giúp da sáng đều và rạng rỡ hơn.

Công thức dịu nhẹ, an toàn cho da nhạy cảm, có thể sử dụng cho cả mặt và toàn thân.

Nhược điểm: Sản phẩm ngày càng được cộng đồng skincare yêu thích nên thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng, gây khó khăn khi mua đúng đợt.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

2. Kem dưỡng ẩm chống lão hóa da Rejuvaskin Facial Moisturizer

On top 2 kem siêu dưỡng ẩm gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 37 năm nổi tiếng tại Mỹ. Với công thức ReVita-D Complex™ đột phá, kết hợp 10 dưỡng chất đỉnh cao, Rejuvaskin Facial Moisturizer không chỉ là kem dưỡng da mà là vũ khí giúp bạn sở hữu làn da rạng rỡ, khỏe mạnh.

Kem dưỡng Rejuvaskin Facial Moisturizer mang đến khả năng cấp ẩm, giúp giảm mẩn đỏ, kích ứng, biến làn da khô ráp thành mềm mại, căng bóng. Hơn thế, với sức mạnh chống ô xy hóa đỉnh cao, Rejuvaskin thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, giúp làm mờ nếp nhăn, vết chân chim, trả lại cho bạn làn da trẻ trung, săn chắc.

Điểm nhấn không thể bỏ qua là phức hợp ReVita-D Complex™ giúp kích thích cơ thể tự sản sinh vitamin D, củng cố hàng rào bảo vệ da, chống lại tia UV và ngăn ngừa lão hóa. Kết quả? Làn da luôn ẩm mịn, rạng ngời từ sâu bên trong, bất chấp mọi tác nhân môi trường!

Chưa dừng lại, Rejuvaskin Facial Moisturizer còn bổ sung vitamin thiết yếu, axit béo và amino acid, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Đây chính là sản phẩm cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, giúp bạn tự tin khoe vẻ đẹp rạng rỡ mỗi ngày.

Thành phần vàng: Phức hợp ReVita-D, dầu hướng dương, chiết xuất baobab, sorbitan olivate, cetearyl olivate, aquacell từ dưa hấu, cà phê, kakadu plum, táo, đậu lăng.

Lợi ích nổi bật:

Tăng sản sinh vitamin D tự nhiên, mang lại làn da ẩm mịn, căng tràn sức sống từ bên trong, hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Giúp làm mờ nếp nhăn nhanh chóng, nhờ cơ chế hydrat hóa tự nhiên.

Chống ô xy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, giữ da luôn tươi trẻ.

Kích thích quá trình tăng sinh collagen, duy trì độ đàn hồi, giúp ngăn chảy xệ, giữ da săn chắc.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, chống tia UV và tác hại môi trường.

Khóa ẩm hiệu quả, cho làn da căng mọng, rạng rỡ bất chấp tuổi tác.

Kết cấu cream gel nhẹ, thấm nhanh, không nhờn rít, không bít lỗ chân lông.

Bảng thành phần thiên nhiên lành tính, không paraben, không cồn nên an toàn cho mọi loại da; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-phuc-hoi-nuoi-duong-ngua-lao-hoa-da-rejuvaskin-facial-moisturizer.html

3. Kem dưỡng ẩm và phục hồi da La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm

Top 3 kem dưỡng ẩm chống lão hóa là siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm La Roche-Posay của Pháp. Với công thức phục hồi chuyên sâu, kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm nhanh chóng làm dịu các vùng da yếu, mẩn đỏ, ngứa rát và giúp cải thiện hàng rào bảo vệ da. Dưỡng chất thẩm thấu nhanh, xoa dịu làn da đang khó chịu, đồng thời giảm nguy cơ để lại thâm sẹo sau mụn. Thích hợp cho cả làn da nhạy cảm, dễ kích ứng và tổn thương sau can thiệp thẩm mỹ nhẹ.

Không chỉ dành cho người lớn, La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 còn là sản phẩm hiệu quả cho da khô, rát, mẩn đỏ ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt khi gặp tình trạng hăm tã, kích ứng thời tiết hay côn trùng cắn.

Thành phần chính: Chiết xuất bơ hạt mỡ, panthenol (vitamin B5) 5%, madecassoside, zinc gluconate, silica, nước khoáng La Roche-Posay.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm mạnh mẽ và lâu dài giữ cho làn da luôn mềm mại, giúp ngăn ngừa tình trạng khô căng và lão hóa sớm.

Giúp làm dịu nhanh chóng vùng da vừa nặn mụn, trị liệu laser hay bị trầy xước nhẹ.

Phục hồi giúp da khỏe hơn, chống chọi tốt với các yếu tố gây hại bên ngoài.

Làm dịu da bong tróc, khô nẻ với hiệu quả ngay từ những lần thoa đầu tiên.

Hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào mới cho làn da mịn màng, căng bóng và đều màu.

Giúp làm dịu vết côn trùng cắn, kích ứng thời tiết; dùng được cho cả em bé mà không lo kích ứng.

Kết cấu kem hơi đặc nhưng thấm rất nhanh, không để lại cảm giác nhờn dính hay bí bách.

Công thức an toàn, không paraben, không chất bảo quản gây hại, phù hợp với cả làn da mỏng yếu, sau điều trị.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá và có hàng "fake" nên các bạn cần tìm hiểu kỹ, chỉ nên mua tại nhà phân phối chính hãng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 410.000 đồng/ 40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-duong-lam-diu-mat--lam-muot-va-phuc-hoi-da-la-roche-posay-cicaplast-baume-b5-soothing-repairing-balm.html

4. Kem dưỡng ẩm cho da khô tới rất khô Cerave Moisturizing Cream

Top 4 kem dưỡng ẩm dành cho da khô tới rất khô đến từ thương hiệu Cerave cũng thuộc nước Mỹ. Kem dưỡng ẩm Cerave Moisturizing Cream ứng dụng công nghệ MVE kết hợp 3 ceramides thiết yếu, hyaluronic axit, niacinamide bổ sung thành phần dưỡng ẩm hydrat hóa suốt 24h cho làn da khô ráp trở nên căng mịn và làm dịu tình trạng căng rát, mẩn đỏ hay các dấu hiệu kích ứng khác. Đây cũng là sản phẩm có khả năng hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên duy trì làn da luôn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Không chứa hương liệu, chất bảo quản hay paraben nên an toàn với cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Ceramides, hyaluronic axit, niacinamide.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng dưỡng ẩm vượt trội, giúp da luôn mềm mại, căng bóng và tràn đầy sức sống, đặc biệt phù hợp với những làn da khô ráp, dễ bong tróc và thiếu nước.

Hiệu quả kiểm soát dầu thừa, giữ cho da luôn thoáng sạch từ đó giúp giảm nguy cơ hình thành mụn.

Hỗ trợ quá trình tái tạo và phục hồi da tổn thương, giúp cải thiện mụn và mang lại làn da khỏe khoắn hơn.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, nuôi dưỡng từ sâu bên trong từ đó giúp ngăn ngừa lão hóa và giảm thiểu nếp nhăn.

Sản phẩm đa năng, có thể sử dụng cho cả mặt và cơ thể, phù hợp với mọi nhu cầu chăm sóc da.

Thiết kế bao bì tinh tế, kết hợp giữa gam màu trắng và xanh mang lại cảm giác hiện đại và tươi mới.

Đa dạng tùy chọn dung tích với dạng hũ hoặc tuýp, tiện lợi cho việc sử dụng và mang theo bên mình.

Kết cấu kem mềm mịn, dễ thoa, ban đầu có độ bóng nhẹ nhưng nhanh chóng thẩm thấu, mang lại cảm giác khô thoáng mà không nhờn rít.

Hương thơm nhẹ nhàng, thư giãn, tạo cảm giác dễ chịu mỗi khi sử dụng, phù hợp với cả nam giới.

Nhược điểm: Kết cấu kem hơi đặc nên khi thoa các bạn chỉ lấy một lượng vừa đủ và tán đều.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 495.000 đồng/ 340g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/cerave/kem-duong-am-danh-cho-da-kho-cerave-moisturizing-cream-454g.html

5. Serum cấp ẩm và phục hồi tổn thương PageOne Hydrating B5 Liposome

Top 5 là serum cấp ẩm "đỉnh cao" đến từ thương hiệu PageOne Hàn Quốc. Nhờ công nghệ Exosome tiên tiến kết hợp màng lọc liposome ceramide và 5 loại hyaluronic acid, cùng vitamin B5. Serum PageOne Hydrating B5 Liposome mang lại khả năng bơm nước, khóa ẩm mạnh mẽ, giúp da luôn mềm mịn, căng bóng và ngậm nước. Đồng thời, sản phẩm còn hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa sớm, làm mờ nếp nhăn và vết chân chim một cách hiệu quả.

Page One Hydrating B5 không chỉ dừng lại ở việc cấp ẩm mà còn tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp phục hồi làn da tổn thương sau mụn nhanh chóng, cải thiện độ đàn hồi và ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ. Với những ưu điểm này, đây chính là "bảo bối" không thể thiếu cho làn da căng mọng, khỏe mạnh và tươi trẻ.

Thành phần chính: 5 loại hyaluronic acid, panthenol (vitamin B5), ceramides, adenosine.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm sâu, da căng bóng ngay lần đầu tiên: Sản phẩm mang lại độ ẩm, giúp làn da căng mịn, ngậm nước và rạng rỡ sau một lần sử dụng.

Làm dịu và phục hồi da nhanh chóng: Giúp giảm mẩn đỏ, viêm sưng và hỗ trợ phục hồi tổn thương da hiệu quả.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da: Củng cố lớp màng bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe mạnh và chống lại tác hại từ tia UV cũng như các yếu tố môi trường khác.

Cải thiện độ đàn hồi, hỗ trợ ngăn ngừa chảy xệ: Giúp da săn chắc, đàn hồi và duy trì vẻ tươi trẻ lâu dài.

Chống lão hóa: Hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa sớm, làm mờ nếp nhăn và vết chân chim, mang lại làn da mịn màng, tươi sáng.

Hỗ trợ phục hồi tổn thương do mụn: Giúp da nhanh lành và giảm thiểu sẹo thâm sau mụn.

Hiệu quả sau 3-4 tuần: Sử dụng đều đặn 2 lần/ngày vào sáng và tối, bạn sẽ thấy làn da căng mịn, tươi trẻ.

Kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh: Dạng serum mỏng nhẹ, không gây kích ứng, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da mỏng yếu sau điều trị.

Nhược điểm: Hạn chế là sản phẩm có thể dùng hơi nhanh hết do kết cấu dễ thẩm thấu và hiệu quả cao.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 700.000 đồng/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 40% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/page-one/page-one-hydrating-b5-liposome-serum.html

Chắc chắn là team da khô, da thiếu ẩm đã tìm được "bảo bối" cấp nước chuyên sâu cho làn da căng mọng, tươi trẻ rồi đúng không nào. Nhưng các nàng nhớ rằng, dù yêu thích bất cứ sản phẩm cấp ẩm đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu kỹ. Và tối ưu là nên mua tại nhà phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu hiện nay tại Việt Nam như Mai Hân mỹ phẩm. Dưỡng ẩm cho da căng bóng, mềm mượt glowy chuẩn bị đón Tết thôi nào!