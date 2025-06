Đã mắt với màn trình diễn pháo hoa ‘Ánh sao ma thuật’ và ‘Tây du ký’

Tối 14.6, đêm thi thứ ba Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 với chủ đề "Hành trình kết nối" mang đến một đại tiệc pháo hoa rực rỡ và giàu cảm xúc.

Canada thắp sáng trời Đà Nẵng bằng mưa sao băng

Mở màn đêm thi thứ ba DIFF 2025 là đội Canada với màn trình diễn Star Dust - Ánh sao ma thuật.

Một bản giao hưởng ánh sáng đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vũ trụ, với những chùm pháo hoa bung tỏa như sao băng lấp lánh trên bầu trời Đà Nẵng.

Màu sắc pháo được phối hợp tinh tế, chuyển sắc mượt mà theo giai điệu của những bản nhạc như Power of Love và Never give up on your dreams, khiến màn trình diễn vốn đã mãn nhãn về thị giác lại càng lay động cảm xúc.

Từng lớp pháo nhẹ nhàng bung nở, mô phỏng các vì tinh tú ẢNH: NGUYỄN TÚ

Khi mềm mại rơi như mưa sao băng, lúc lại xoay tròn như những chòm sao chuyển động ẢNH: NGUYỄN TÚ

Pháo mặt nước của đội Canada ẢNH: NGUYỄN TÚ

Pháo tầm thấp đội Canada sử dụng khá nhiều trong khi thời tiết nhiều độ ẩm nên khó xua tan khói ẢNH: NGUYỄN TÚ

Thác nước bằng ánh sáng của đội Canada ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cao trào dần đẩy lên với những tràng pháo đỏ rực, vàng kim, xanh lục bung nở ẢNH: NGUYỄN TÚ

Màn kết khai hỏa đồng loạt gây choáng ngợp như trận mưa sao ẢNH: NGUYỄN TÚ

Màn tái xuất đầy ấn tượng của đương kim á quân Trung Quốc

Đội Trung Quốc thể hiện đẳng cấp với những hiệu ứng pháo hoa do chính họ nghiên cứu và sản xuất, trong đó nổi bật là dòng pháo chuyển màu đa tầng, linh hoạt và sống động như một thước phim thần thoại.

Màn trình diễn đậm chất phương Đông của Trung Quốc có chủ đề "Tây du ký ngoại truyện". Ca khúc nhạc nền của bộ phim Tây du ký vang lên ở khúc cao trào gần kết mang lại cảm xúc thân thuộc cho khán giả.

Kỹ thuật xử lý pháo hoa chính xác, bố cục có chiều sâu khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Một màn tái xuất khẳng định bản lĩnh của cường quốc pháo hoa châu Á, cho thấy đôi khi pháo hoa không chỉ để ngắm nhìn mà còn để lắng nghe những câu chuyện không lời được kể bằng ánh sáng.

Sau đêm thi thứ ba, DIFF 2025 tiếp tục với đêm thi thứ tư (ngày 21.6) giữa Bồ Đào Nha và Anh, đêm thứ năm (28.6) giữa Hàn Quốc và Ý. Sau đó, sẽ chọn 2 đội vào thi đấu đêm chung kết (12.7).

Đội Trung Quốc mở màn hoành tráng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tạo hình của pháo hoa đưa khán giả chiêm ngưỡng một vườn hoa ánh sáng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Pháo hoa đa dạng các tầng thấp, trung và cao ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tạo hình như pháo hoa bắn lên từ cây cầu ẢNH: NGUYỄN TÚ

Những bông hoa ánh sáng đa sắc, nhiều hình thù mới lạ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Vườn hoa ánh sáng của đội Trung Quốc mang lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đội Trung Quốc thể hiện sự tinh tế trong tiết tấu, tốc độ bắn chậm giúp khói không bị dày đặc như đội Canada ẢNH: NGUYỄN TÚ

Màn kết rực rỡ của đội Trung Quốc với pháo mặt nước ẢNH: NGUYỄN TÚ