1. Gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel

Top đầu gọi tên Trioderma Anti Acne Gel - dòng kem chấm mụn tuổi dậy thì chuẩn y khoa đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Việt Trioderma. Nhờ khả năng gom cồi và xử lý gọn các nốt mụn mủ, mụn trứng cá, mụn ẩn trên nền da dầu nhạy cảm đang biến đổi nội tiết, sản phẩm nhanh chóng trở thành "trợ thủ" được các bạn trẻ và phụ huynh săn đón trên các sàn thương mại điện tử.

Sức mạnh của Trioderma Anti Acne Gel nằm ở công thức tác động đa tầng, kết hợp bộ đôi tẩy tế bào chết hóa học glycolic acid (AHA) và salicylic acid (BHA). Bộ đôi này đi sâu vào lỗ chân lông để cuốn trôi bã nhờn, bụi mịn và tế bào sừng, ngăn chặn nguy cơ bít tắc ngay từ gốc. Bên cạnh đó, sự góp mặt của potassium azeloyl diglycinate (PAD) - dẫn xuất thế hệ mới của azelaic acid và glycine mang lại tác động kép: vừa hỗ trợ kháng viêm mạnh mẽ, vừa giúp điều tiết dầu thừa và ngăn chặn thâm sau mụn hình thành.

Điểm giúp gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel chinh phục làn da tuổi mới lớn chính là khả năng giúp làm dịu nhanh các nốt mụn sưng đỏ. Nhờ chiết xuất lá bàng biển và rau má, vùng da tổn thương được xoa dịu nhanh chóng, hỗ trợ giảm cảm giác đau nhức khó chịu. Công thức lành tính, không gây châm chích hay bong tróc giúp các bạn học sinh yên tâm sử dụng mỗi ngày mà không lo bào mòn hàng rào bảo vệ da.

Không chỉ dừng lại ở việc giúp giảm mụn, bảng thành phần còn sở hữu "bộ ba phục hồi" niacinamide, vitamin B5 và Zinc PCA giúp củng cố nền da khỏe mạnh, thúc đẩy tái tạo bề mặt sáng mịn. Kết hợp cùng hyaluronic acid cấp ẩm dịu nhẹ, làn da tuổi dậy thì luôn giữ được độ ẩm cân bằng, mềm mại xuyên suốt quá trình chăm sóc mụn.

Sau vài ngày thoa đều đặn lên nốt mụn, tình trạng trứng cá, mụn ẩn hay mụn đầu đen đã bắt đầu xẹp dần và gom cồi khô ráo. Sau thời gian ngắn, bề mặt da trở nên thông thoáng, mịn màng và đều màu hơn, tạo nền tảng vững chắc để hạn chế mụn tái phát trở lại.

Thành phần chính: BHA, potassium azeloyl diglycinate (PAD), glycolic acid 1%, lactic acid 0.5%, niacinamide, hyaluronic acid, chiết xuất lá bàng biển, chiết xuất rau má, Zinc PCA.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu bã nhờn, bụi bẩn và tế bào chết - nguyên nhân cốt lõi gây bít tắc lỗ chân lông, giúp nền da thông thoáng và ngăn ngừa mụn mới bùng phát.



Hỗ trợ kháng viêm, kiềm dầu tối ưu, hỗ trợ làm dịu nhanh các nốt mụn sưng đỏ, mụn mủ và đẩy nhân mụn ẩn cứng đầu lên bề mặt nhẹ nhàng.



Gom cồi mụn nhanh chóng, giúp rút ngắn thời gian phục hồi tổn thương, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ để lại vết thâm hay sẹo rỗ trên da.



Duy trì độ ẩm tự nhiên, không gây tình trạng khô căng, bong tróc hay đỏ rát.



Kết cấu dạng gel mỏng nhẹ, thấm tệp vào da sau vài giây, không để lại vệt trắng hay cảm giác bết dính, rất tiện lợi khi thoa đi học mỗi ngày.



Bảng thành phần chuẩn y khoa và không cồn, không hương liệu, độ pH 5.5 lý tưởng, an toàn cho làn da nhạy cảm của tuổi dậy thì.



Phù hợp với nhiều tình trạng da từ da dầu, da hỗn hợp đến da nhạy cảm ở cả lứa tuổi học sinh lẫn người trưởng thành.



Điểm cần chú ý: Thường xuyên cháy hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 185.000 đồng/15g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 31% tại đây: https://maihan.vn/trioderma/gel-cham-mun-trioderma-anti-gel-15g.html

2. Gel chấm mụn MD CARE Blemish Care Gel - Gentle Formula

Đại diện tiếp theo trong danh sách là MD CARE Blemish Care Gel - gel chấm mụn đến từ thương hiệu mỹ phẩm thuần Việt MD CARE. Sản phẩm hướng đến nhu cầu chăm sóc những nốt mụn viêm, sưng đỏ thường gặp ở tuổi dậy thì với công thức kết hợp AHA, BHA cùng các hoạt chất hỗ trợ kiểm soát dầu và chăm sóc da mụn. Đây là gợi ý đáng chú ý cho phụ huynh đang tìm kiếm kem chấm mụn tuổi dậy thì dạng gel, tiện lợi để con sử dụng tại nhà.

Thành phần chính: Granactive acne, glycolic acid, zinc PCA, salicylic acid.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ làm sạch tế bào chết và bã nhờn tích tụ, giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn, hạn chế một trong những yếu tố góp phần hình thành mụn.



Góp phần kiểm soát dầu thừa tại vùng da có mụn, giảm tình trạng bóng nhờn và giúp bề mặt da sạch thoáng hơn.



Cải thiện tình trạng da sần sùi, thúc đẩy quá trình thay mới tế bào, góp phần giúp vùng da sau mụn trông mịn màng hơn.



Kết cấu gel mỏng nhẹ, dễ tán và thẩm thấu nhanh, thuận tiện chấm trực tiếp lên vùng da cần chăm sóc mà không phải thoa sản phẩm trên toàn mặt.



Công thức kết hợp các hoạt chất chăm sóc da mụn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc chuyên biệt cho làn da có dầu thừa và mụn viêm.



Điểm cần chú ý: Với những bạn có làn da quá nhạy cảm, nên thử trước trên vùng da nhỏ trước khi chấm lên da mặt.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 320.000 đồng/ 15ml

3. Gel giảm mụn Cerave Blemish Control Gel

Góp mặt trong top 3 gel giảm mụn là CeraVe Blemish Control Gel đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng của Mỹ. Sản phẩm ứng dụng công thức kết hợp AHA và BHA, hỗ trợ làm sạch tế bào chết, bã nhờn tích tụ và hạn chế tình trạng lỗ chân lông bít tắc - những yếu tố thường gặp ở làn da tuổi dậy thì. Nhờ đó, gel giúp cải thiện bề mặt da sần sùi, hỗ trợ chăm sóc mụn ẩn, mụn đầu đen và các vùng da dễ phát sinh mụn.

Không chỉ tập trung vào chăm sóc mụn, CeraVe Blemish Control Gel còn chú trọng duy trì độ ẩm và bảo vệ hàng rào tự nhiên của da. Công nghệ MVE kết hợp cùng 3 loại ceramide thiết yếu giúp bổ sung và duy trì độ ẩm, hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da. Bên cạnh đó, hyaluronic acid góp phần giữ nước, hạn chế cảm giác khô căng khi sử dụng các hoạt chất tẩy tế bào chết. Đây là ưu điểm đáng quan tâm đối với làn da tuổi dậy thì vốn dễ bóng dầu nhưng vẫn có thể gặp tình trạng thiếu ẩm khi chăm sóc mụn không đúng cách.

Thành phần chính: BHA (salicylic acid), AHA, ceramide, hyaluronic acid, niacinamide.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch tế bào chết, bã nhờn và tạp chất tích tụ trong lỗ chân lông, cải thiện tình trạng bít tắc - một trong những nguyên nhân hình thành mụn ẩn và mụn đầu đen.



Hỗ trợ cải thiện tình trạng lỗ chân lông dễ bít tắc, giúp bề mặt da thông thoáng và hạn chế các yếu tố thuận lợi cho mụn phát sinh.



Bổ sung độ ẩm cần thiết nhờ hyaluronic acid và công nghệ MVE, hạn chế cảm giác khô căng khi chăm sóc da bằng AHA, BHA.



Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da nhờ 3 loại ceramide thiết yếu, góp phần duy trì làn da khỏe mạnh và ổn định.



Không chứa cồn khô, kết cấu gel nhẹ, phù hợp với nhu cầu chăm sóc da dầu, da dễ bít tắc ở cả thanh thiếu niên và người trưởng thành.



Điểm cần chú ý: Sản phẩm thiên về chăm sóc vùng da dễ bít tắc, mụn ẩn và mụn đầu đen, không phải gel chấm riêng từng nốt mụn viêm.

Điểm cần chú ý: Đang bị loạn giá trên thị trường.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 365.000 đồng/40ml

4. Trioderma Intensive Acne Spot Gel: Gel chấm mụn dành cho nốt mụn viêm

Nếu đang tìm kiếm một dòng kem chấm mụn tuổi dậy thì chuyên biệt để giúp "dập tắt" nhanh những nốt mụn viêm sưng đỏ, mụn bọc hay mụn nang cứng đầu, Trioderma Intensive Acne Spot Gel chính là sản phẩm chuẩn y khoa đáng đầu tư.

Sức mạnh của sản phẩm nằm ở công thức hiệp đồng đa tầng, kết hợp bộ tứ hoạt chất chuyên sâu gồm potassium azeloyl diglycinate (PAD), 4-terpineol, quaternium-73 và MC-salicare™. Sự phối hợp này tạo nên cơ chế tác động trực diện: vừa giúp làm sạch sâu ổ viêm, kiểm soát bã nhờn, vừa ức chế vi khuẩn gây mụn để nốt sưng xẹp nhanh mà không làm tổn thương vùng da lành xung quanh.

Điểm đắt giá nhất trong bảng thành phần là MC-salicare™ - phức hợp salicylic acid công nghệ mới được Trioderma tối ưu khả năng hòa tan. Nhờ đó, hoạt chất thẩm thấu sâu vào nang lông để cuốn trôi dầu thừa và tế bào chết bít tắc, mở đường cho nhân mụn gom cồi nhanh chóng.

Song song đó, 4-terpineol (hoạt chất tinh túy chiết xuất từ tràm trà) giúp làm dịu nhanh cảm giác đau nhức, sưng tấy ở nốt mụn viêm. Kết hợp cùng quaternium-73 (pionin) – "khắc tinh" thế hệ mới giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây mụn viêm sưng mà cực kỳ lành tính; an toàn cho làn da nhạy cảm đang trong độ tuổi dậy thì.

Không chỉ tập trung gom cồi mụn, công thức còn được cân bằng hoàn hảo với dipotassium glycyrrhizinate (chiết xuất cam thảo), allantoin, PAD và niacinamide. Nhóm dưỡng chất này giúp làm dịu vùng da nhạy cảm của tuổi mới lớn, ngăn ngừa tình trạng khô căng hay bong tróc, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh.

Nhờ thiết kế dạng gel chấm điểm chuyên biệt, sản phẩm cực kỳ tiện lợi để bổ sung vào chu trình chăm sóc da mỗi ngày ngay khi phát hiện dấu hiệu mụn mới chớm sưng.

Thành phần chính: Pionin (quaternium-73), MC-salicare™ (phức hợp salicylic acid công nghệ mới), 4-terpineol, potassium azeloyl diglycinate (PAD) & dipotassium glycyrrhizinate.

Ưu điểm nổi bật:

Thương hiệu dược mỹ phẩm Việt nghiên cứu chuyên sâu dựa trên đặc điểm làn da dầu mụn và khí hậu nóng ẩm của người Việt, đặc biệt phù hợp với làn da tuổi dậy thì.



Công thức đa tác động chuẩn y khoa; vừa hỗ trợ kháng viêm, làm xẹp mụn sưng và gom cồi nhanh.



Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên giúp nền da khỏe từ gốc, hạn chế tối đa nguy cơ mụn tái phát tại vị trí cũ.



Dịu nhẹ, không gây châm chích, đỏ rát hay bong tróc vùng da lành xung quanh như các dòng chấm mụn nồng độ cao thông thường.



Kết cấu gel trong suốt, thấm ngay sau vài giây, không để lại vệt trắng, dễ dàng sử dụng trước khi thoa kem chống nắng đi học hoặc trang điểm.



Mức giá học sinh - sinh viên vô cùng hợp lý so với bảng thành phần công nghệ cao, giúp phụ huynh dễ dàng đầu tư lâu dài cho con.



Điểm cần chú ý: Sản phẩm được thiết kế nồng độ tối ưu để xử lý tập trung tại điểm mụn, không dùng để thoa toàn bộ gương mặt.

Đánh giá chung: 9.5/10 nhờ khả năng dung hòa hoàn hảo giữa tốc độ làm xẹp mụn viêm và độ êm dịu bảo vệ hàng rào da. Đây là sự lựa chọn nâng cấp vượt trội giúp con tự tin sạch mụn và phụ huynh hoàn toàn an tâm.

Giá niêm yết chính hãng: 225.000 đồng/10g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/gel-ho-tro-cham-mun-viem-va-cai-thien-lan-da-trioderma-intensive-acne-spot-gel.html

Mụn tuổi dậy thì sẽ không còn là rào cản khiến con rụt rè hay nỗi lo kéo dài của ba mẹ nếu được chăm sóc đúng cách ngay từ sớm. Mỗi sản phẩm trong danh sách trên đều sở hữu cơ chế làm sạch, làm dịu và hỗ trợ giảm mụn phù hợp với làn da nhạy cảm đang biến đổi nội tiết của tuổi mới lớn.

Đừng để những nốt mụn dai dẳng âm thầm lấy đi sự tự tin của con trong giai đoạn quan trọng này. Phụ huynh hãy cân nhắc tình trạng da thực tế của con để chọn ra "chân ái" phù hợp nhất, đặt mua chính hãng ngay hôm nay và đồng hành cùng con xây dựng nền da khỏe đẹp, sạch mụn bền vững.