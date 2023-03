Đà Nẵng: 3 thiếu niên đánh người dã man để trộm 1 con gà

Ngày 14.3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được 3 thiếu niên đánh dã man 2 cha con để trộm… 1 con gà, mang đi bán được 150.000 đồng. 3 thiếu niên tham gia vụ đánh 2 cha con để trộm gà, có độ tuổi từ 15 đến 17, gồm M.P.Đ.H, N.A.N.V (cùng ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) và H.H.T.S (ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).



Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 5.3, em N.P.N (19 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam) đang học bài ở nhà thì phát hiện một nhóm người vào trộm gà của ông nội. Em N.P.N liền báo cho cha là ông N.P.N và tri hô.

3 thiếu niên đánh dã man 2 cha con chỉ để trộm 1 con gà, bán được 150.000 đồng VĂN TIẾN

Bị phát hiện, các nghi phạm này dùng cây sắt đánh ông N. nhưng không trúng. Ông N. nhặt cây gỗ trong sân để tự vệ thì bị nhóm trộm gà tiếp tục dùng cây sắt đuổi đánh. 3 thiếu niên trong nhóm này đã đánh hội đồng 2 cha con ông N., trong đó ông N. bị đánh gây thương tích nặng ở đầu, gục tại chỗ. Sau đó, nhóm côn đồ trộm 1 con gà và lên xe máy bỏ chạy.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Liên Chiểu phối hợp Công an P.Hòa Khánh Nam tổ chức xác minh và truy xét các thiếu niên gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Liên Chiểu đã xác định được H., V. và S. nên triệu tập về cơ quan điều tra.

Cả 3 khai nhận nhận, rạng sáng 5.3, cùng đi trên 1 xe máy để trộm gà. Khi thấy chuồng gà của nhà ông N., V. đứng ngoài cảnh giới còn H. và S. dùng kềm cắt lưới để trộm. Lúc này cả 3 bị cha con ông N. phát hiện nên V. dùng cào sắt đánh vào đầu khiến ông N. gục tại chỗ. Còn nhóm của H. trộm 1 con gà, lên xe bỏ chạy.

Sau đó, cả 3 thiếu niên đem bán con gà được 150.000 đồng và tiêu xài hết. Vụ 3 thiếu niên đánh 2 cha con để trộm gà đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.