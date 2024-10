Đà Nẵng: 350 doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối và hợp tác phát triển

Chiều 9.10, BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA), LĐLĐ TP.Đà Nẵng phối hợp Báo Lao Động tổ chức diễn đàn "Kết nối Doanh nghiệp - 2024", với sự tham gia của hơn 350 doanh nhân, nhà đầu tư và lãnh đạo chính quyền TP.Đà Nẵng.

Diễn đàn "Kết nối Doanh nghiệp" là sự kiện cuối cùng trong chuỗi sự kiện "Kết nối Doanh nghiệp - 2024" tổ chức nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10. Chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm kết nối cộng đồng các doanh nghiệp trong và ngoài các khu chức năng trên địa bàn TP.Đà Nẵng; kết nối giá trị, kết nối thế mạnh của từng doanh nghiệp để cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn.

Diễn đàn "Kết nối Doanh nghiệp - 2024" diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham gia của khoảng 350 doanh nghiệp và nhà đầu tư ẢNH: HUY ĐẠT

Tại diễn đàn, ông Trần Văn Tỵ, Phó trưởng DHPIZA đã giới thiệu với các doanh nghiệp và nhà đầu tư về cơ chế thí điểm, chính sách đặc thù nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược và đặc biệt là dự án xây dựng Khu thương mại tự do tại TP.Đà Nẵng.

Theo ông Tỵ, Đà Nẵng có nhiều thuận lợi để phát triển, thành lập Khu thương mại tự do khi là cửa ngõ của miền Trung, nối liền với các tuyến đường bộ, đường sắt và sân bay quốc tế. Tham gia vào Khu thương mại tự do, các doanh nghiệp nhận được nhiều lợi ích, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) được bố trí trên trục giao thông huyết mạch; các doanh nghiệp dọc tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc và đặc biệt là KCN Liên Chiểu – một phần diện tích của KCN Liên Chiểu hiện đang được đề xuất là khu chức năng thuộc khu thương mại tự do. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường rộng lớn hơn với chi phí thấp hơn, từ đó góp phần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo nhiều việc làm hơn cho địa phương. Người tiêu dùng có thể tiếp cận hàng hóa đa dạng với giá cả cạnh tranh hơn.

Đà Nẵng đã bắt tay thực hiện đồng loạt các giải pháp để hoàn thiện cơ chế, chính sách, sẵn sàng thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng vào năm 2025 ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng biên tập Báo Lao Động nhấn mạnh đến mối quan hệ gắn kết giữa báo chí cách mạng và cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương. Báo chí cách mạng không chỉ giúp doanh nghiệp, địa phương quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, bảo vệ uy tín và định hướng dư luận.

Tại diễn đàn, các chủ doanh nghiệp đã tham luận, trao đổi về nhiều chủ đề thiết thực liên quan đến phát triển kinh tế thành phố cũng như với người lao động trên địa bàn như: Chia sẻ kinh nghiệm và nhu cầu kết nối cung ứng dịch vụ; kinh nghiệm thu hút đầu tư, cung ứng nhu cầu nhà xưởng. Ý nghĩa và mục đích kết nối doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến sự kết nối cung - cầu, chia sẻ và sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau; Hạ tầng KCN và giải pháp nhà ở cho người lao động; giải pháp phần mềm quản lý "Hệ thống báo động tập trung"...

Các doanh nghiệp mong muốn hội nghị sẽ tăng cường kết nối, tham gia vào chuỗi cung ứng phục vụ sản xuất công nghiệp, từ đó giảm giá thành sản xuất, tạo giá cả cạnh tranh trong khu vực.