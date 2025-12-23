Đà Nẵng 6 năm liên tiếp là 'Thành phố Thông minh Việt Nam'

Sáng 23.12 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức lễ công bố và trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam - châu Á 2025, đánh dấu bước chuyển mình của các đô thị sang kỷ nguyên chuyển đổi kép "Xanh và Số".

Tâm điểm của lễ trao giải năm nay tiếp tục gọi tên thành phố Đà Nẵng khi địa phương được ghi nhận tại ba hạng mục quan trọng gồm Quản trị điều hành thông minh; Môi trường xanh - Phát triển bền vững và Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với thành tích trên, Đà Nẵng đã giành danh hiệu Thành phố Thông minh Việt Nam 2025. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp địa phương này giữ vững ngôi vị cao nhất, khẳng định vị thế của một đô thị không chỉ mạnh về du lịch, mà còn đang tiên phong xây dựng hạ tầng cho công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế số.

Ông Trần Ngọc Thạch - Phó giám đốc Sở KH-CN TP.Đà Nẵng chia sẻ về ứng dụng AI và dữ liệu mở trong điều hành đô thị tại địa phương Ảnh: Anh Quân

Song hành cùng Đà Nẵng, Thủ đô Hà Nội ghi dấu ấn đột phá ở hạng mục Thành phố điều hành và quản lý thông minh trong lĩnh vực dịch vụ công. Việc vận hành tổng đài AI, trợ lý ảo hỗ trợ 24/7 cùng ứng dụng công dân số iHanoi đã giúp giải quyết điểm nghẽn trong giao tiếp giữa chính quyền và người dân tại siêu đô thị hơn 10 triệu dân. Bên cạnh đó, các địa phương như Tây Ninh, Thừa Thiên-Huế cũng được vinh danh nhờ sự kiên trì xây dựng nền tảng quản trị số từ gốc rễ.

Tổng cộng, ban tổ chức đã trao 8 giải cho khối các đô thị và 10 giải cho những giải pháp công nghệ. Số liệu thực tế cho thấy các đô thị Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư thực chất, sử dụng công nghệ để giải quyết trực diện các "nỗi đau" của đô thị như ùn tắc, ngập lụt hay thủ tục hành chính thay vì chỉ để trình diễn.

Năm nay có sự xuất hiện của hạng mục Đô thị đáng sống, do chính người dân bình chọn dựa trên 7 tiêu chí cốt lõi. Kết quả từ hơn 200.000 lượt bình chọn cho thấy Đà Nẵng tiếp tục áp đảo với gần 70% số phiếu (163.984 lượt). Thừa Thiên-Huế và Quảng Ninh lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo. Trong đó, Huế là địa phương nhận được số lượng người ngoại tỉnh bình chọn cao nhất, khẳng định sức hút văn hóa của thành phố di sản.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA nhấn mạnh định nghĩa mới về đô thị thông minh "không đồng nghĩa với việc trang bị nhiều cảm biến hay phần mềm". Theo ông, đô thị thông minh phải vận hành dựa trên dữ liệu và đổi mới sáng tạo, trong đó con người là trung tâm, chính quyền là người kiến tạo, còn công nghệ là công cụ để tối ưu quản trị. Chủ tịch VINASA cũng bày tỏ mong muốn Đà Nẵng năm tới sẽ chủ trì đăng cai sự kiện Hội nghị Thành phố thông minh 2026.